Запускается онлайн-систем подачи заявок на китайскую визу

С 10 апреля, в соответствии с последними изменениями, внесёнными в законодательство Китайской Народной Республики, запускается онлайн-система подачи заявок на получение китайской визы, а также онлайн-записи соискателей для подачи пакета необходимых документов, передаёт IPN.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции отмечает в своём пресс-релизе, что посольство Китайской Народной Республики в Республике Молдова будет обрабатывать персональные данные и снимать электронные отпечатки пальцев у всех соискателей визы. Исключение составят лица в возрасте до 14 или старше 70 лет, соискатели дипломатических, служебных виз или виз вежливости, лица, у которых снимали электронные отпечатки пальцев в течение последних пяти лет, а также те, у кого по различным объективным причинам невозможно снять электронные отпечатки пальцев.

Граждане Республики Молдова, намеревающиеся посетить Китайскую Народную Республику, могут ознакомиться с новыми процедурами на странице China Online Visa Application, где информация доступна на нескольких языках. Для онлайн-записи следует зайти на страницу Appointment for Visa Application Submission.