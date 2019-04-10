ACUM: социалисты выступили с инициативами, которые могут расколоть общество

Лидеры Политического блока ACUM отметили, что социалисты выступили с инициативами, которые могут расколоть общество и „тем самым их ответ был очень ясным”. По словам председателя ПДС Майи Санду, единственным решением, основанным на политических реалиях, является принятие в Парламенте „пакетa о дезолигархизации”, после которого ACUM представит решение миноритарного правительства, передает IPN.

„Похоже, что борьба с коррупцией, дезолигархизация государства, борьба с мафиозным кланом во главе с Плахотнюком не являются приоритетами для ПСРМ. Они не честны даже со своими избирателями, когда обещают социальную политику, потому что, пока страна контролируется кучкой воров, обещания не могут быть выполнены”, - сказала Майя Санду. Депутат добавила, что в условиях захвата правового государства, институтов, Республика Молдова остается изолированной на международном уровне и не сможет пользоваться источниками внешнего финансирования, которые могли бы поддержать социальные инициативы для граждан.

По словам председателя ПППДП Андрея Нэстасе, блок ACUM призывает в срочном порядке возобновить заседание Парламента, которое было прервано - по его словам, незаконно - старейшиной Парламента, депутатом от Партии социалистов. По словам депутата, партии, имеющие доступ к Парламенту, должны открыто заявить, какой у них выбор, и образовали ли они большинство или нет, „потому что они больше не могут прикрываться популистскими заявлениями”.

Андрей Настасе утверждает, что, к сожалению, ПСРМ, имеющая наибольшее количество мандатов в Парламенте, выбрала другую повестку дня, чем та, которая была объявлена ​​в избирательной кампании. „Они выбрали повестку дня ДПМ, а именно повестку дня Плахотнюка, и хуже всего то, что эта повестка дня продолжает удерживать Молдову в плену, в серой зоне коррупции, бедности и контрабанды”, - отметил депутат.

Депутаты ACUM отметили также, что они располагают программой правления, которая основывается на избирательной программе блока ACUM.

Блок ACUM направил в понедельник, 8 апреля, приглашение ПСРМ на переговоры, посвященные „пакету дезолигархизации” государства, которые начнутся в 11.00 часов. На полчаса раньше ПСРМ организовала брифинг для прессы, на котором предложили Зинаиду Гречанную на должность председателя Парламента и выдвинули ряд инициатив, чтобы начать переговоры о формировании парламентского большинства. ПСРМ предложила Блоку ACUM изучить предложения и высказаться по ним, а в среду ПСРМ выступит с новыми заявлениями о следующих шагах.