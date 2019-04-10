Такое могло случиться только в Молдове: Крепкий орешек

Такое могло случиться только в Молдове. Премьер-министр Павел Филип остается на своем посту. Несмотря на прошедшие выборы. Несмотря на то, что это – грубейшее нарушение Конституции.

Впрочем, разве должно нас это удивлять? То, что наша страна – «захваченное государство», вот уже несколько лет раздается из каждого утюга. Поэтому «несменяемость» нынешнего премьер-министра – не более чем закономерный результат. Ну, подумаешь, нарушение Конституции. Конституция нужна, чтобы затыкать президента и прочих, если они не согласны с генеральной линией Демократической партии. А тут совершенно иной случай: в стране безвластье, новое правительство не сформировано, кто же работать на благо народа-то будет? На одних демократов вся надежда и остается, то-то же!

Кому-то не нравится такая откровенная узурпация власти? Что ж, пусть этот «кто-то» выступит против! Интересно, и кто же это будет? Может быть, «непримиримые борцы с олигархическим режимом» из блока ACUM? Бросьте, у них есть дела поважнее – требовать ключевые посты в парламенте, попутно состязаясь в красноречии отговорок на тему «почему мы не хотим ни с кем сотрудничать».

Возможно, это будут социалисты? Смешно, даже их многочисленности не хватает для формирования новой власти, к тому же они, как и ACUM, сейчас заняты дележом шкуры неубитого медведя – все тех же ключевых должностей. Так что все заняты, не до махинаций ДПМ сейчас!

Наверняка со стороны похоже, будто власть «самого могущественного человека в Молдове» - настоящий крепкий орешек, которому ни санкции, ни Конституция, ни выборы не указ. Однако это вовсе не так: пресловутый «олигархический режим» - не орех, а гнилой плод, раздавить который не составит труда.

Беда лишь в том, что даже он оказался крепче политической воли большинства оппонентов «Кукловода»…

Роман АРДЕЛЯНУ