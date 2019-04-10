10 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Шведская Компания Euro Finance готова инвестировать 50 миллионов евро в Молдову
10.04.2019

До 50 миллионов евро готова инвестировать в нашу страну шведская компания Euro Finance. Окончательное решение за советом директоров фирмы. Для этого ее руководство прибыло в нашу страну с ознакомительным визитом и встретилось с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем.

Генеральный директор финансовой компании считает, что их инвестиции будут стимулировать экономическое развитие нашей страны благодаря уникальной бизнес-модели.

В нашей стране действует 32 предприятия со шведским капиталом, а социальные инвестиции превышают 74 миллиона леев. Швеция занимает 17 место среди главных иностранных инвесторов страны.


 
Количество просмотров:
77
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.