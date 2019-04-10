В селе Бардар Яловенского зацвели тюльпаны и гиацинты. По словам владельца цветочных полей Георгия Лукицы, цветут они всего две недели.

"Сортов тюльпанов около 80, мы когда-то их считали. Мы выращиваем только те, которые хорошо растут в нашем климате. Не все сорта голландские растут в нашем местном климате, есть особенности", - сказал аграрий Георгий Лукица.

Поля тюльпанов Георгия Лукицы - самые крупные в Молдове. Ежегодно они привлекают сотни посетителей.

"В этом году людей будем пускать по заслугам. Все наши клиенты будут бесплатно пускаться, любые другие, кто хоть немного помогли, а также местные проходят совершенно бесплатно", - Георгий Лукица.

Для остальных посетителей вход стоит 200 леев. На вырученные средства аграрий закупает новые виды цветов. В этом году приобрели желтый гиацинт.

"В первый день цветения желтый гиацинт остается желтым, такого примерно цвета. Но вещества, которые придают ему цвет быстро разрушаются на солнце и на третий день он уже становится белым - вот таким", - Георгий Лукица.

Посетить поля с тюльпанами желающие могут предварительно связавшись с аграрием в соцсетях.