"День за днем": "Социальный пакет для Молдовы"

Демократы предлагают ряд инициатив, нацеленных на повышение зарплат и социальных выплат, новые льготы при покупке жилья, водоснабжение и канализации в селах и ряд других программ по инфраструктуре.

В частности, демократы предлагают ежемесячно выделять пособие на каждого ребенка по 200 леев, пока ему не исполнится 18 лет; увеличить единовременно пособие при рождении ребенка с 6300 до 10 000 леев; сделать систематической материальную помощь пенсионерам и другим категориям людей с низкими доходами. Эти и другие инициативы Виктория Крюкова обсудит в прямом эфире в 18:20.

Гости в студии председатель Федерации профсоюзов SINDLEX Михай Лашку, а также мэр сера Русештий Ной Яловенского района Павел Кодряну.