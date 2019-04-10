Прогноз погоды в Молдове на лето 2019: Осень наступит в середине августа

Впервые за долгие года прогнозируется умеренная погода в летние месяцы, а за 30 градусов выше нуля будет считанное количество дней.

Мы уже писали о том, что на Пасху в Молдове ожидается дождливая погода – вплоть до Поминального дня будут осадки. И вот на днях синоптики из Украины сделали прогнозы, которые касаются приближающегося лета. Не знаю, обрадует вас это или нет, но впервые за долгие годы лето в соседней стране будет очень коротким, а осень ранняя. Наверное, это расстроит тех, кто любит понежиться на пляжах Одесского побережья.

Учитывая нашу близость к Украине и разглядывая погодные карты-прогнозы в интернете, осмелимся предположить, что и в Молдове этим летом не будет испепеляющего зноя. Средняя температура июня – около 26 градусов выше нуля днем, июля – около 28-29. А вот в августе и в наших краях ожидается натуральная холодрыга: если в начале месяца по инерции еще будет около 25 градусов тепла, то, начиная с середины, как-то прямо резко похолодает – до 20-22 градусов выше нуля днем (то есть, примерно как сейчас). Согласитесь, не этого мы ожидаем от лета и «бархатного сезона».

И, скорее всего, календарная осень наступит немного раньше, чем мы привыкли: в последнюю неделю августа и начало сентября прогнозируется всего 17 градусов тепла. Да плюс дождь. Мда, перезимовали, называется.

ЛИДИЯ ТКАЧ