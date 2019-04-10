Молдаване встречают по одежке, а провожают по толщине кошелька: «А вдруг у мусорки судьбу свою я встречу?»

Наши люди могут перебиваться с воды на хлеб, но за пределы квартир выходят при полном параде, а не как эти «бомжи-иностранцы».

Вся жизнь... Нет-нет, уже не театр. Это прошлый век. Вся жизнь в Молдове ныне — Инстаграм. В том смысле, что показуха - наше всё! Это раньше советовали женщине быть красивой, даже вынося мусор — вдруг встретит судьбу. Теперь все время надо быть красивой — селфи для соцсетей это святое.

Даже странно такое внимание к внешнему виду в стране, где, в общем-то, безвкусно и неудобно одеваются, а качественный и стильный прикид надо еще поискать.

А как же одеваются там, за бугром?

Если вкратце ответить на этот вопрос, то – удобно. Для Европы обувь всегда такая, чтобы ходить, а не страдать. Повседневная одежда — это давно уже отдельный стиль со своими гибкими правилами и высокой степенью комфорта. Существует и деловой стиль, но и он допускает вольности. Уже совершенно никого не беспокоит, что после рабочего дня, женщина любого возраста в костюме или мужчина наденет кроссовки или стоптанные кеды. Главное — удобно.

Изобрели отдельный стиль для тех, кто устал от атакующего с экранов и мониторов фэшна. «Нормкор» - стиль одежды, при котором выбирают непритязательную одежду и стараются выглядеть «обычно», «как все», не выделяться.

Наблюдения за стилем горожан в Европе, можно вывести несколько приёмов. Каблукам – нет. Чем меньше макияжа, тем лучше. Красивая небрежность, причем качественная небрежность тут важнее, чем красота. Ну, и аксессуары — это главное для обоих полов.

Как одеваемся мы здесь, в Молдове?

У нас, кажется, стилевых правил нет вовсе. Они не прописаны, их передают от матери ребенку. Зато можно поймать охапку подозрительных или даже осуждающих взглядов за несоответствующий чужим стандартам внешний вид. У нас как-то нормально сложилась привычка обсуждать чью-то одежду, прическу, обувь.

Уложенные волосы, полный макияж (например, с вышедшей из моды цветовой коррекцией овала лица под Ким Кардашьян), маникюр 20 пальцев и каблук — образ современной молдавской женщины. По крайней мере идеал. С такими считаются. Такие нравятся. Таких уважают.

С мужчинами та же история - чем дороже одет, тем лучше к нему отношение.

Несмотря на наши более чем скромные зарплаты, по сравнению с европейскими, мы умудряемся большую часть денег потратить на еду и коммуналку, а остальное спустить на шмотки.

Молдавская женщина уверена, что лучше одна нарядная вещь, чем много повседневных и бюджетных. Молдавская женщина любит приукрасить себя и свою жизнь блеском страз.

Здесь у нас идет совершенное расхождение мнение с менталитетом европейской женщины. Там предпочитают купить футболку за 5 евро и брюки за 20, к нему добавить шарфик и образ готов. У нас при покупке идет стратегическое обдумывание. Стратегическое на первый взгляд. В итоге получается, что нарядное, блестящее, полиэстровое потом приходится носить каждый день. Тот случай, когда и в пир, и в мир — плохо в обоих случаях.

Сюда же можно добавить, что молдавская женщина и девушка больше тратит на декоративную косметику— тени, туши, тоналки, консилеры, хайлетеры. При этом европейка скорее потратится на уходовую — крема, умывашки, маски, плюс подумает о правильном питании и о двигательной нагрузке.

Наша женщина не представляет себе возможности выйти в люди, не накрасившись или не став на каблуки — образ не собирается, стиль не вяжется, начинается «ой всё, нечего надеть».

Она будто оправдывается перед окружающими. Она старается выглядеть на глянцевый максимум в ее понимании, конечно. Наша женщина повышает свою самооценку макияжем, вычурной одеждой и каблуками. Но самооценка так не повышается.

Эта игра на повышение особенно заметна рядом с мужчинами, которые не стараются вовсе. Что жена выдала, то и надел. Нравится ей серый с отливом костюм, значит в шкафу висит на все случаи жизни эти, словно намазанные бобриным жиром, пиджак и брюки.

Так, если наша женщина на своего мужчину натянула костюм, то что тут эти иностранцы «ходют и ходют» в майках и сандаликах? Так и смотрит женщина на бедненьких заезжих мужчин. Что он купит-то у нее в магазине, если даже одежки приличной у него нет. Рюкзачок вон подержанный, кошелек затертый.

На улицах Кишинева «ненаших» видно издалека. Они явно проще относятся к тому, что надевают на себя. Они четко соблюдают правило уместности той или иной одежды. В магазин и на прогулку с собакой можно совершенно спокойно можно не наряжаться. А в офис и на прием стоит.

Наши люди первое впечатление создают по внешнему виду человека, а второе — по платежеспособности. Третьего шанса произвести правильное впечатление нет.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО