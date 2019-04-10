Чего хочет женщина: Уже и сторонники лидера молдавской правой оппозиции Майи Санду не понимают, куда их ведет вождь в юбке

Такое ощущение, что руководитель ПАС достигла своего потолка в местной политике. Близится момент, когда появится, наконец, ясность, что будет дальше с новоизбранным парламентом: впереди нас ждут либо четыре года работы, либо досрочные выборы. То, что происходит после 24 февраля на сегодняшний день напоминает что угодно, но только не попытку как-то нормализовать политическую обстановку.

Если социалисты и Демпартия предложили конкретные пакеты документов по выходу из кризиса, то АКУМ проявляет полную недоговороспособность. Андрей Нэстасе, один из лидеров блока, уже только не выплясывает, чтобы попытаться склонить другого лидера – Майю Санду – на попытку хотя бы начать переговоры. Но… «железная» Майя непреклонна.

Она не хочет никаких переговоров ни с Демпартией, ни с ПСРМ. Она рассказывает о пакете законов, которые разработал блок, но делает вид, что не понимает: только за счет АКУМ, без чьей-либо помощи, они так и останутся на бумаге. Она носится с этим пакетом, как с писаной торбой, в упор не замечая предложения остальных партий, вошедших в парламент.

Во вторник она заявила, что инициативы социалистов ее не интересуют и что они могут расколоть общество. Ну, во-первых, сильнее, чем есть, уже не расколешь. Во-вторых, как возврат миллиарда, отказ от вступления в НАТО, защита русского языка и запрет унионизма, индексация пенсий и материнский капитал что-то там могут раскалывать?

Чем дальше, тем больше вопросов о том, в чем причина такой патологической несговорчивости? А как же избиратели, уполномочившие ее в большую политику, а не на войну и революции? Весьма вероятно, что мы имеем дело исключительно с амбициями и какими-то даже капризами что-то излишне надумавшей о себе дамы. Привыкшая последние четыре года выступать на митингах с пламенными, но по большей части пустыми речами, Санду, да и весь АКУМ вместе взятый, никак не могут понять, что сейчас от них требуется работа совершенно другого типа: малозаметная, но над собой.

Не покидает так же ощущение, что и Майя Санду понимает – вот он, ее звездный час, который может в любую минуту закончиться. Вот он – ее потолок. И насладиться этим положением необходимо по полной программе. Вопреки законам математики и логики.

Похоже этот тот случай, когда "богоизбранная" Майя Санду страдает тем, что в народе называют "чуть-чуть беременная". Когда и хочется, и колется, и мамка не велит.

ПАВЕЛ МУНТЯН