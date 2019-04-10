Сын категорически отказался от денег Валерии

Арсению Шульгину – младшему сыну певицы Валерии – прочили блестящую музыкальную карьеру. В четыре года его отдали учиться фортепианной игре в Школу имени Гнесиных, а в 13 он выступил в сопровождении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Сегодня у парня другие интересы. Подробности Валерия сообщила в интервью "Дни.ру" за кулисами церемонии вручения премии "ЖАРА Music Awards" – самого яркого события этой весны.

20-летний Арсений Шульгин давно стал бизнесменом – разработал авторский курс, в рамках которого обещает научить играть любую песню на фортепиано с нуля за пять уроков всего за 7990 рублей. По словам Валерии, бизнес сына развивается удачно: "Сегодня, например, он улетает в Сочи – есть на что, значит".

Как говорит артистка, ее сын совершенно самостоятельный. "Он уже давно, лет пять, не берет у нас деньги на свои нужды, обеспечивает себя сам", – заверила Валерия. Ее радует, что музыку парень не оставляет – занимается, хотя выходить на сцену и зарабатывать этим не планирует.

Деловая жилка у Арсения была всегда. Например, когда ему едва исполнилось 17 лет, он вместе с друзьями открыл кафе-кальянную на Лубянке. "Все получилось случайно, с родителями я свои дела не обсуждал", – пояснил тогда журналистам парень. Потом он открыл ресторан для состоятельной публики в "Москве-Сити", хотя уверял, что больше интересуется электронной коммерцией и онлайн-торговлей. А чтобы стать настоящим профессионалом своего дела, поступил учиться в РЭУ имени Плеханова – на факультет финансов и кредита.

Стоит отметить, что все дети Валерии очень талантливы. Например, сын Артемий еще школьником уехал учиться в швейцарский Webster University на программиста и финансиста, а дочь Анна решила покорять российский шоу-бизнес, став актрисой, ведущей и певицей.

Феликс ГРОЗДАНОВ