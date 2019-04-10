Ученые выяснили, чем опасна яичница

Чем больше яиц в день вы съели, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. К такому выводу пришли авторы публикации в The New York Times.

Споры о пользе и вреде яиц из-за содержащегося в них холестерина ведутся давно. Например, доказано, что потребление одного яйца в день снижает риск развития диабета второго типа. Однако в новом исследовании, результаты которого обсуждаются в статье, доказывается вред от потребления яиц. Во время исследования были рассмотрены данные шести экспериментов, в которых приняли участие почти 30 тысяч человек.

Наблюдение за их рационом и состоянием здоровья велось в течение более 17 лет. Было установлено, что при дополнительных 300 миллиграмах холестерина в дневном рационе риск сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности) возрастал на 17%, а риск преждевременной смерти повышался на 18%.

Известно, что в желтке одного яйца содержится примерно 185 миллиграмм холестерина. И два яйца в день — это предел. Ведь даже дополнительные пол-яйца в меню повышали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, а риск ранней смерти — на 8%.

Конечно, не все люди одинаково подвержены влиянию пищевого холестерина, к тому же яйца содержат незаменимые аминокислоты и минералы. Однако вывод ученых очевиден: чем больше яиц употребляет человек, тем выше риск для его организма.