Украина отказалась от строительства каскада ГЭС в верховьях Днестра

Украина прекратит любые работы по строительству каскада гидроэлектростанций на реке Днестр. По крайней мере до тех пор, пока не будет проведена оценка воздействия экологической стратегии в трансграничном контексте.

Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной второму заседанию молдо-украинской комиссии по защите и устойчивому использованию реки Днестр, заявила государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Валентина Цапиш.

- Сообщение поступило от государственного предприятия «Укргидроэнерго», которое было зафиксировано в протоколе, подписанном сопредседателями комиссии. В то же время украинская сторона была вынуждена представить молдавской стороне документацию, связанную с Днестровским гидротехническим узлом, - отметила Валентина Цапиш.

В ходе встречи также обсуждались правила эксплуатации бассейна реки Днестр. По словам Юлианы Кантаражиу, эксперта общественной организации «Национальный экологический центр», которая также является членом комиссии, эти правила пока остаются довольно спорным вопросом.

- В настоящее время правила эксплуатации реки Днестр являются внутренним документом Украины. Наша обеспокоенность состоит в том, что неизвестно, что произойдет с этими правилами в случае долгов, какая будет польза или каким способ будет возмещаться убыток Молдовы, если эти правила не будут соблюдаться. Ситуация была бы иной, если бы эти правила имели международный статус, на чем настаивает молдавская сторона, - заявила Юлиана Кантаражиу.

По словам эксперта, все проблемы, которые существуют в настоящее время в отношении правил использования гидротехнического узла и охраны реки Днестр, должны координироваться рабочей группой, которая определит альтернативы, удобные для сторон.

- Очень важно, чтобы украинская сторона выполняла свои обязательства и чтобы Республика Молдова не пострадала в результате уменьшения объема воды и деградации русла реки Днестр, - отметила эксперт Центра.

За последние 30 лет река Днестр столкнулась с рядом проблем, связанных с управлением водными ресурсами на трансграничном уровне. В настоящее время на Днестре существуют несколько крупных гидроэлектростанций, таких как ГЭС в Дубоссарах, Новоднестровске, плотина в Наславче и другие. Экологи из различных национальных и международных организаций неоднократно заявляли, что их управление должно быть пересмотрено и модернизировано, чтобы минимизировать негативное воздействие на экологические системы, передает MOLDPRES.