Умирающий Днестр — ежедневно тонны ядовитых нечистот сливают в реку

Неприятный запах давно «поселился» у Сорокской крепости. Дело в том, что до трех тысяч кубометров нечистот со всего города ежедневно сливают в Днестр, утверждают местные жители и экологи. Причина — отсутствие канализационной системы в городе, передает Sputnik.

Ранее, в начале 90-х годов прошлого столетия, проблемы не существовало как таковой — все нечистоты по трубам, проложенным по дну Днестра, уходили на очистные сооружения в украинскую деревню Цекиновка, расположенную на противоположном берегу.

Местные власти не раз пытались решить проблему — в 2011 году было даже достигнуто соглашение со Всемирным банком, который готов был выделить на эти цели кредит в 5 миллионов долларов. Станцию предполагалось построить в четырех километрах от города — в селе Егорены.

Однако местные жители воспротивились строительству, и деньги были пущены кредиторами на другие цели, и пока решение проблемы не представляется реальным.

Чем грозит гражданам Молдовы такое попустительское с экологической точки зрения отношение к реке? Ответ на этот вопрос дал председатель Ассоциации хранителей Днестра «Eco-Tiras», эколог Илья Тромбицкий.

«Существует ряд заболеваний, которые передаются через воду. Прежде всего, это – гепатит. Конечно, здоровая река сама в состоянии, образно говоря, лечить себя. Но состояние Днестра сегодня не совсем удовлетворительное. Это отражается и на стоимости очистки воды для крупнейшего города страны – Кишинева. Нужна крайне глубокая очистка. Однако для других населенных пунктов, где нет систем очистки воды, она, естественно, может представлять определенную опасность», — заявил Тромбицкий.

По словам эколога, сегодня водоподготовка для Кишинева проходит нормально и опасаться жителям столицы особо не стоит. Но если возникнут сбои в степенях фильтрации воды для столицы и пригородов, пить ее в сыром виде будет крайне опасно.

По словам эколога, учитывая, что домашний скот водят на водопой именно к Днестру, повышается опасность паразитарных заболеваний. Рогатые и хвостатые рискуют подхватить прежде всего гельминты, которые вполне могут передаться и человеку через мясо, которое, к примеру, подверглось недостаточной термической обработке.