В двух шагах от коалиции. Когда ДПМ и ПСРМ решатся объявить о союзе

Три параллельных брифинга, которые 9 апреля провели социалисты, демократы и блок ACUM, показали, что политическая ситуация явно развивается в сторону коалиции ПСРМ и ДПМ, считают эксперты. По их мнению, сейчас социалистам и демократам остается решить два вопроса: подготовить к этому общественное мнение, минимизировав репутационные риски для ПСРМ и президента Игоря Додона, и распределить должности. NM разбирался, как скоро ДПМ и ПСРМ решатся объявить о союзе.

Социалисты

Инициированные блоком ACUM переговоры с Партией социалистов (ПСРМ), на которых первые предлагали обсудить их «антиолигархические инициативы», провалились. ACUM предлагал провести встречу 9 апреля в 11:00. За полчаса до этого социалисты отказались от встречи, сообщив об этом на брифинге по итогам заседания политисполкома и парламентской фракции ПСРМ.

Как пояснил идеолог партии Ион Чебан, социалисты выступают за функциональное парламентское большинство, поэтому не будут поддерживать миноритарное правительство, о готовности сформировать которое ранее заявил ACUM. По мнению ПСРМ, уточнил Чебан, лучшим решением в создавшейся после выборов ситуации будет разблокировать работу парламента и исключить таким образом досрочные парламентские выборы.

Социалисты также сообщили о своих притязаниях на «портфели» в случае создания парламентского большинства: ПСРМ претендует на пост спикера парламента, на который предлагается Гречаная, а также на должности глав минобороны и министерства иностранных дел и евроинтеграции.

Коалиционное правительство, сформированное с участием социалистов, как рассказал Чебан, должно проводить взвешенную внешнюю политику на основе нейтралитета страны, способствовать реинтеграции страны, уважать права граждан, независимо от языка их общения, развивать экономику страны и создавать рабочие места.

А парламентское большинство, сформированное с участием социалистов, должно принять в приоритетном порядке подготовленный ПСРМ пакет законодательных инициатив, среди которых отмена запрета на трансляцию российских новостей, закрепление за русским языком статуса языка межнационального общения, индексация пенсий дважды в год и пакет законопроектов, касающихся прав Гагаузии.

Завершая брифинг, лидер партии Зинаида Гречаная сказала, что о «дальнейших своих решениях» ПСРМ сообщит утром 10 апреля. При этом на 12 апреля социалисты созвали Республиканский совет партии.

Демократы

Параллельно с социалистами свой брифинг провели демократы. На этот раз от имени Демпартии (ДПМ) говорил зампред ДПМ, премьер Павел Филип. Он сообщил, что демократы намерены ускорить поиск партнеров по коалиции, что позволит Молдове избежать политического кризиса. А также представил план действий в социальной сфере, который демократы хотят обсудить с будущими партнерами. Социальный план, впрочем, не содержал никаких новых инициатив: та же Prima Casa и «Хорошие дороги», повышение единовременного пособия при рождении ребенка до 10 тыс. леев и т.д.

В это время в подконтрольных демократам СМИ появились результаты опроса, который провел по заказу ДПМ Институт маркетинга и опросов IMAS. Согласно этому опросу, жители Молдовы не хотят досрочных парламентских выборов (68%), хотят коалиции демократов и социалистов (31%) и больше всего доверяют премьеру Павлу Филипу, лидеру демократов Владимиру Плахотнюку и президенту Игорю Додону.

Кроме того, согласно опросу, по мнению граждан, коалиция демократов и социалистов улучшит качество дорог и поможет пенсионерам (39%), повысит безопасность граждан (38%) и уровень жизни населения (36%).

ACUM

Лидеры ACUM вышли к прессе в 11 утра. Председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду заявила, что отказ социалистов прийти на переговоры означает отказ признать Молдову «захваченным государством». Ее поддержал глава партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе. «К сожалению, партия с наибольшим числом депутатов в парламенте [ПСРМ] выбрала повестку, отличную от той, которую объявила во время предвыборной кампании. Она выбрала позицию Демпартии и лично Плахотнюка», — заявил Нэстасе.

Отвечая на вопросы журналистов, Нэстасе заявил, что коалиция между ПСРМ и ACUM невозможна. «Мы пригласили их к разговору о деолигархизации, чтобы обеспечить правовое государство. Мы сегодня видели, что социалисты выбрали пособничество олигархическому режиму», — заявил Нэстасе.

Его поддержала Майя Санду, которая обвинила социалистов в трусости. «У них нет смелости бороться с олигархическим режимом. Они вышли с предложениями, некоторые из которых направлены на разделение общества. Их ответ ясен», — заявила Санду. И заключила: «Нам не интересны предложения социалистов, нам интересна деолигархизация».

Что об этом думают эксперты

Политолог Корнел Чуря считает, что ни социалистам, ни ACUM. Альянс не выгоден. «Каждая из сторон пытается представить другую виновной в том, что такой альянс не создан. ACUM предлагает переговоры, зная, что социалисты на них не придут, а социалисты находят предлоги, [чтобы не прийти]. Точно так же демократы и социалисты ранее звали на переговоры ACUM, зная, что они не придут», — отметил Чуря.

Наиболее вероятным сценарием он считает коалицию между социалистами и демократами «Сейчас есть два вопроса, которые они должны решить. Первый — подготовить к этому общественное мнение. А второй — распределить должности. Социалисты к тому же должны представить этот альянс выгодным для Москвы», — пояснил эксперт. Он считает, что интересы социалистов не ограничиваются тремя «портфелями», о которых они уже заявили. «Я думаю, после Пасхи (28 апреля. — NM) все будет ясно. До Пасхи [социалисты и демократы], скорее всего, договорятся, а после объявят [о создании коалиции]», — считает Корнел Чуря.

Политический эксперт Виктор Чобану, в свою очередь, уверен, что сегодняшние брифинги демократов и социалистов были скоординированы. «Сначала демократы вышли и заявили, что готовы раздать деньги, но нужно большинство. После этого выходят социалисты и говорят, что у них есть социальный блок. При этом то, как социалисты ответили на приглашение ACUM, — это предложение, которое нельзя принять: вот у нас законопроекты за русский язык, против НАТО, то есть — не приставайте с вашей деолигархизацией», — отметил Чобану.

При этом, по мнению эксперта, хотя социалисты и демократы не скрывают возможности коалиции, обе партии оставили путь для досрочных выборов.

Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан напомнил, что ранее демократы и социалисты уже говорили, что их социальные и экономические программы совпадают, но отличаются политические. «Социалисты свои условия обозначили, остается, чтобы демократы им уступили: спикер, внешняя политика и национальная оборона», — сказал Боцан, добавив, что демократы об этом давно знали, а ПСРМ эти условия обнародовала для общественности.

Он также отметил, что заявление социалистов — это «изящный ответ ACUM», что никакие ситуативные коалиции невозможны. По словам эксперта, ACUM своими ранними заявлениями с самого начала поставил себя в неудобное положение. «А с предложением самостоятельно сформировать миноритарное правительство они выступил, отвечая на критику за пассивность, хотя понимали, что это предложение неприемлемо», — сказал Боцан.

По мнению политического эксперта Диониса Ченуши, опрос IMAS, результаты которого растиражировали демократы, нужен был для того, чтобы показать, «что новые выборы ничего не изменят», и «сузить поле для маневров для тех, кто не хочет коалиции между демократами и социалистами». Речь, по словам эксперта, идет о том, «как в этой ситуации минимизировать риски дискредитации социалистов и президента Додона».

Ченуша уверен, что ПСРМ и ДПМ начали неофициальные переговоры сразу после выборов. «Сегодняшние предложения социалистов — это условия будущей коалиции с демократами. [Их законопроект о статусе русского языка] и другие инициативы играют двойную роль. С одной стороны — это реверанс Москве, а с другой — попытка оттолкнуть ACUM и сменить акценты с дискуссии о деолигархизации», — подытожил эксперт.

Автор : Николай Пахольницкий