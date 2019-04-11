Опасность накануне маевок в Молдове - смертельно опасный паук «Сак» замечен не только в Приднестровье: «Они обитают в густых зарослях и в Ботаническом саду»

Как и предсказывала «КП», гражданам надо быть особенно внимательными, отдыхая на природе, и помнить, что паук, входящий в десятку самых ядовитых, первым не нападает.

Напомним, что после выхода нашей заметки о том, что в Молдове появился «Сак», в соцсетях некоторые блогеры от сохи (вернее, от мастерка), размахивая дюбелями, обвинили нас в сеянии паники. Что ж, граждане прорабы человеческих душ, вот, что говорят специалисты.

Изначально желтый паук Сак, который входит в десятку самых ядовитых в мире, был обнаружен в Рыбницком районе. В связи с этим специалисты призывают граждан быть более внимательными, отдыхая на природе. Они полагают, что паук попал в Молдову из Италии. И прижился у нас из-за благоприятного в последние годы климата.

"Эти пауки обитают в густых зарослях, лесах, в Ботаническом саду, где много кустарников и трава до полуметра в высоту. Самка откладывает яйца в коконы белого цвета", - сказал доктор биологии Сергей Пэнуца для publika.md

Специалисты отмечают, что в период кладки яиц, самка становится очень агрессивной. Однако сами эти пауки первыми никогда не нападают.

Специалисты не исключают появления в Молдове и других видов насекомых, бактерий и грибов. Поскольку они уже прижились в соседних странах.

ПОСЛЕДСТВИЯ УКУСА ЖЕЛТОГО САКА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Паук острыми челюстями повреждает кожу, а не просто жалит верхний слой эпителия,. Поэтому укус паука сак вызывает бурную защитную реакцию организма, может привести к непредсказуемым последствиям.

Если желтый сак или другой ядовитый паук укусил, что делать в первую очередь?

После этого пострадавшего нужно показать врачу.

КАК ИЗБЕЖАТЬ «ЗНАКОМСТВА»

Чтобы избежать встречи с пауком сак, соблюдайте меры предосторожности.

ЛИДИЯ ТКАЧ