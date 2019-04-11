Опасность накануне маевок в Молдове - смертельно опасный паук «Сак» замечен не только в Приднестровье: «Они обитают в густых зарослях и в Ботаническом саду»

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Общество
Как и предсказывала «КП», гражданам надо быть особенно внимательными, отдыхая на природе, и помнить, что паук, входящий в десятку самых ядовитых, первым не нападает.
Напомним, что после выхода нашей заметки о том, что в Молдове появился «Сак», в соцсетях некоторые блогеры от сохи (вернее, от мастерка), размахивая дюбелями, обвинили нас в сеянии паники. Что ж, граждане прорабы человеческих душ, вот, что говорят специалисты.
Изначально желтый паук Сак, который входит в десятку самых ядовитых в мире, был обнаружен в Рыбницком районе. В связи с этим специалисты призывают граждан быть более внимательными, отдыхая на природе. Они полагают, что паук попал в Молдову из Италии. И прижился у нас из-за благоприятного в последние годы климата.
"Эти пауки обитают в густых зарослях, лесах, в Ботаническом саду, где много кустарников и трава до полуметра в высоту. Самка откладывает яйца в коконы белого цвета", - сказал доктор биологии Сергей Пэнуца для publika.md
Специалисты отмечают, что в период кладки яиц, самка становится очень агрессивной. Однако сами эти пауки первыми никогда не нападают.
Специалисты не исключают появления в Молдове и других видов насекомых, бактерий и грибов. Поскольку они уже прижились в соседних странах.
ПОСЛЕДСТВИЯ УКУСА ЖЕЛТОГО САКА. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Паук острыми челюстями повреждает кожу, а не просто жалит верхний слой эпителия,. Поэтому укус паука сак вызывает бурную защитную реакцию организма, может привести к непредсказуемым последствиям.
Если желтый сак или другой ядовитый паук укусил, что делать в первую очередь?
После этого пострадавшего нужно показать врачу.
КАК ИЗБЕЖАТЬ «ЗНАКОМСТВА»
Чтобы избежать встречи с пауком сак, соблюдайте меры предосторожности.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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