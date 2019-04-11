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Политика
Новый многофункциональный центр Агентства государственных слуг открылся в Кишиневе
11.04.2019

В Кишиневе открылся новый, уже четвертый по счету, Многофункциональный центр Агентства государственных услуг.  

Открытие четвертого многофункционального центра Агентства госуслуг состоялось в среду, на этот раз на Ботанике. Центр расположен на проспекте Дечебал, 6, и призван предоставлять государственные услуги из всех сфер компетенции Агентства. В его рамках будет действовать и Отдел записи актов гражданского состояния, и Служба выдачи удостоверяющих личность документов сектора Ботаника. 

Услуги гражданам, которые были предварительно записаны в службы гражданского состояния и выдачи удостоверяющих личность документов сектора Ботаника, будут предоставляться уже в новом офисе. Заблаговременно записаться на прием в многофункциональных центрах можно через официальный сайт Агентства www.asp.gov.md или по телефону 14 909 (+373 22) 25-70-70. 


 
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