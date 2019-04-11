«Не давайте им деньги. Помогите нам защитить их»: дан старт кампании по борьбе с уличными попрошайками

Власти Кишинева решили возобновить борьбу с лицами, использующими детей для сбора милостыни.

Сегодня, 10 апреля, муниципальное управление по защите прав детей (DMPDC) объявило о возобновлении кампании по предупреждению и борьбе с явлением попрошайничества и использования для этой цели детей. Девиз этой кампании: «Не давайте им денег! Помогите нам защитить их!».

- Кампания «Не давайте им деньги. Помогите нам защитить их» нацелена на привлечение внимания общественности к явлению попрошайничества, как незаконному бизнесу, в котором подвергают эксплуатации детей. Они не посещают школу, подвергаются эксплуатации и насилию, которые являются серьезными формами нарушения их прав и требуют защиты, — говорится в сообщении примэрии.

Граждан просят, увидев на улицах попрошайничающих детей или матерей с детьми, сразу же обращаться в полицию.

Ранее врио главы муниципального управления по защите прав ребенка Кишинева Лучия Качук предложила лишать родительских прав матерей, которые выходят попрошайничать на улицы вместе со своими детьми.

За 2018 год специалисты муниципального управления по защите прав детей совместно с сотрудниками полиции выявили 12 несовершеннолетних и 5 матерей с детьми, попрошайничающих на улице.