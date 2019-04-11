Кем являются и где работают вторые половины депутатов фракции ПДС, блока ACUM!

Трибуна продолжает серию материалов о вторых половинах депутатов нового парламента. На этот раз речь пойдет о супругах депутатов фракции ПДС, блока ACUM.

Фракция ПДС, блок ACUM в настоящее время состоит из 14 депутатов. Председатель фракции Майя Санду – не замужем. Вместе с тем, из декларации об имуществе, поданной в Национальный орган по неподкупности, мы узнаем, что жена вице-председателя фракции Игоря Гросу работает в Главном управлении образования молодежи и спорта, а секретаря Сергея Литвиненко – в ООО ICS PricewaterhouseCoopers Advisory, ООО Intart Design, а также в Альянсе НПО в сфере социальной защиты ребенка и семьи.

Жена Думитру Алайбы, Марианна, работает в Эстонии журналисткой по расследованиям, а супруга депутата Владимира Боли, Вероника – главный бухгалтер периодического издания «Consultații în domeniul contabilității și impozitelor», а также аудитор в аудиторской конторе ООО Concept. Жена Лилиана Карпа работает в Государственном университете физкультуры и спорта, депутата Петра Фрунзе, Мириам – в MGM Handels und Vermitlung GmbH, супруга Оазу Нантоя работает в ООО ANACONDAX – GRUP, а супруга Михая Попшоя, Екатерина – в Посольстве Нидерландов в Молдове, EcoContact и Promo-LEX.

Супруг Дойны Герман работает в ООО Agrogal-Trans, Лилианы Николаеску-Онофрей, Дорин – в издательстве ООО «Cartier», а Вероники Рошка, Ион – в ООО IELLO IT и КБ BCRА.О.

Следует отметить, что депутаты Раду Мариан и Дан Перчун не женаты.

Андриана Кептине