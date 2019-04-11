Кондуктора, который вытолкнул ногами пассажира троллейбуса, уволили

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Общество
Кондуктор девятого троллейбуса вытолкал пассажира из транспорта и нанес ему несколько ударов ногой. Инцидент произошел накануне на одной из столичных остановок. Другой пассажир снял происходящее на видео и выложил ролик в соцсети.
После случившегося кондуктора уволили. Сняли с должности и начальника смены.
"Мы никогда не закрываем глаза на такие инциденты. Сегодня у этого кондуктора выходной, мы звонили ему несколько раз, но он не ответил. После произошедшего ему нельзя больше работать на предприятии электротранспорта. Его уволили", - сказал глава Управления электротранспорта Дорин Черный.
Дорин Черный отметил, что ранее кондуктора уже наказывали за различные нарушения. Мужчина работал на предприятии два года.
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