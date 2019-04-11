Блок ACUM самоликвидируется путем имитации политической борьбы

Неспособность лидеров ACUM принимать четкие политические решения вызывает в социуме все большее раздражение. Весь этот "бег на месте", который демонстрируют Майя Санду и Андрей Нэстасе, может закончиться самоликвидацией политической организации, уверен обозреватель Sputnik.

К первым робким шагам ACUM можно отнестись с пониманием: брачный танец и прелюдии (в политическом смысле, конечно) предшествует процессу совокупления (да, мы говорим о политике). Нужно только иметь немного времени и терпения.

Но вот когда это все затягивается и превращается в самоцель, можно говорить о возникновении серьезной проблемы.

Спустя месяц после выборов в Законодательное собрание, политическим силам, пробившимся туда, так и не удалось договориться о формировании парламентского большинства. Представители блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе сначала отвергли приглашения к диалогу как со стороны социалистов, так и от демократов, затем они предложили оппонентам встречу, но уточнили, что не готовы к коалиции, а приглашали к разговору...

Встречи ради встреч

Конечно, создание союза между силами с диаметрально противоположными взглядами является довольно сложной задачей, потому что может вызвать некоторую травму или шок среди избирателей в обоих лагерях.

Вот почему нужен этап некой психологической подготовки общества. Однако весь этот период кокетства и флирта явно затянулся. Встречи ради встреч, переговоры без переговоров достигли абсурдной фазы и начинают вызывать все большее раздражение.

Здесь мне вспоминается трансильванский анекдот про молодожена, который долго не решался исполнить супружеский долг.

- Ион, может быть ты не можешь, может ты не хочешь? - спрашивает его тесть, который, понятное дело, мечтает о внуках.

- Я могу и хочу, но не понимаю, к чему такая спешка, - отвечает ему свежеиспеченный муж.

Народ (включая и ту часть, что голосовала за ACUM) ждет от этой организации конкретного ответа и четкой позиции относительно будущей политической конфигурации в парламенте и во власти в целом.

Но создается впечатление, что лидеры блока - Майя Санду и Андрей Настасе - не очень-то и горят желанием участвовать в управлении страной, довольствуясь лишь аплодисментами на митингах, "лайками" и красноречивыми комментариям в соцсетях от сочувствующих. Они просто наслаждаются имитацией бурной деятельности и поиском очередного "хайпа".

Роль жертвы

Может быть им выгодно и удобно постоянно оставаться в оппозиции, и им нравится находиться в положении вечной жертвы "несправедливого режима"?

Для поддержки такого состояния и иностранные гранты найдутся, и в Брюсселе приласкают, накормят и "бесплатно покажут кино". Почему бы и нет?

Или, все-таки, пришло время отказаться от игры в гражданских активистов (вечно недовольных и протестующих) и вжиться в роль зрелых политиков, которые создают благоприятные обстоятельства для своего волеизъявления и озвучания своей политической повестки?

Когда "брачный танец" затягивается, может возникнуть ряд подозрений и вопросов о "политической потенции" и ориентации этих субъектов.

Как-то на одном из мероприятий президент России Владимир Путин пошутил: "Как бы ни действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете?"

В случае нашей молдавской "мыльной оперы" рано или поздно должен наступить финал - развод или любовь. Нельзя бесконечно ходить вокруг да около. Мыслящий люд прекрасно понимает, что без парламентского большинства (объявленного или конъюнктурного) не будет избран спикер, не будет назначено правительство, а платформа DА и партия PAS не смогут продвигать свои законопроекты.

В этом случае, какова цель "бега на месте"? Или это просто разогрев перед новыми парламентскими выборами?

Но раз блок ACUM не способен принимать решения, тогда что он сможет предложить своим избирателям? Люди в стране ждут каких-то перемен, рассчитывают на действия политиков. Если они снова попросят избирателей просто делегировать их в парламент, чтобы возобновить хаотичное движение в пространстве, граждане быстро найдут альтернативу.

Вечный страх

Очевидная нерешительность блока ACUM объясняется, скорее всего, внутренними проблемами. Точнее, вопросом лидерства в блоке в целом и в каждой партии в отдельности: оба председателя партий борются за "корону" лидера оппозиции (стоит вспомнить, как проходили переговоры в канун местных выборов в Кишиневе и перед президентскими выборами) и каждый боится подножки от другого.

В том числе, не надо забывать и о группе "свободных мыслителей", внепартийных депутатов, которые могут в любой момент стать источником "бунта на палубе", ибо это категория лиц, для которых не существует понятие "партийной дисциплины".

Из-за такой неясности и неорганизованности вся эта оппозиция все больше походит на моллюска, беспозвоночного, дезориентированного, неспособного принимать решения из-за боязни раскола.

В таком случае возникает вопрос о способности этой группы управлять страной, даже и в случае создания коалиции. Кто рискнет присоединиться к структуре, которую мучает хронический политический инфантилизм? Одно дело произносить пламенные речи на площадях (когда можно свободно и без стеснений заявлять и провозглашать все, что взбредет в голову), а совсем другое - серьезно участвовать в решении повседневных проблем государства.

Фактически Андрей Настасе и Майя Санду своими действиями, независимо от того, хотят они этого или нет, просто бросают своих людей в объятия тех, кого они считают "смертельными врагами".

Теперь, в случае досрочных выборов, любой может прийти к гражданам с аргументом, что так называемая оппозиция полностью оторвана от реальности и неспособна выполнить какое-либо обещание.

Если блок ACUM не решит свою главную проблему – не выяснит, "кто же в доме хозяин", в нем не пройдет этап институционализации в качестве адекватной и организованной политической силы, тогда единственным естественным финалом, которой стоит ожидать - это самораспад, разделение и ассимиляция, в конечном счете, с другими политическими силами.

Здесь нет ничего из ряда вон. Политическая жизнь действует по законам джунглей – сильные едят слабых. И это естественный процесс, потому что государство, которое хочет быть жизнеспособным, не может строиться на глиняных столбах.