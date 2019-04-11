Игорь Додон: Внести раскол в наши ряды не получится

Президент страны предупредил интриганов. В последнее время разного рода политические эксперты начали судачить о том, что Игорь Додон, дескать, бросил свою партию, сфокусировавшись на роли президента. Президент, по мнению этих аналитиков, хочет дистанцироваться от неё и не иметь к ней отношения. О том, что такие инсинуации крайне ошибочны, заявил сам Додон - по его словам, это банальная попытка внести раскол в ряды партии.

- Те, кто пытается говорить о том, что Додон в последнее время дистанцируется, оставляет социалистов в стороне, - не дождетесь. Со всей командой мы поднимали эту партию практически с нуля в течение последних 8 лет. Это наше детище. И говорить о том, что Додон уходит в сторону, - этого не будет. Я уверен, что у партии есть будущее рядом с президентом. И у меня вместе с этой партией есть больше шансов изменить ситуацию в стране.

Я разочарую тех, кто надеется, что я не буду вмешиваться и оставлю социалистов одних. Вчера я участвовал в совместном заседании фракции социалистов и Политсполкома. Я также буду участвовать в заседании Республиканского совета, которое пройдет в пятницу. Я считаю, что это правильно. Это пропрезидентская партия, и мы - единое целое. Нас пытаются развести по углам, но этого не будет. Мы вместе, мы - единая команда, и мы разберемся в этой ситуации, - написал Додон в Facebook.