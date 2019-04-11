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Общество
Донос на отца не помог Сергею Лучинскому избежать тюрьмы
11.04.2019

Судьи Высшей кассационной палаты Румынии окончательно приговорили старшего сына экс-президента Молдовы к 2,4 годам лишения свободы с исполнением наказания за шантаж и извлечение выгоды из влияния.

Весной 2015 года в Румынии был арестован Сергей Лучинский, старший сын второго президента РМ Петра Лучинского. Он вместе с зятем румынского экс-президента Траяна Бэсеску Раду Прикопом обвинялся в вымогательстве и шантаже бизнесмена Александра Хорпоша. Тот находился под следствием, причем уголовное дело было сфабриковано. От Хорпоша требовали четыре миллиона евро.

Это был рэкет в стиле лихих 90-х. Фирма, акционером которой был Сергей Лучинский, в 2014 году подала уголовную жалобу в управление по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT). В ней говорилось о том, что Хорпош мошеннически управляет фирмой. Жалобщики сознательно называли незаконными сделки, которые были нерентабельны.

Завели уголовное дело. В с декабря 2014 года по март 2015-го Сергей Лучинский с помощью адвоката Раду Прикопа и прокурора Ремуса Тудорана Журжа требовали от Хорпоша четыре миллиона евро за отзыв жалобы и закрытие дела. В результате Лучинскому удалось заставить бизнесмена подписать кредитный договор на сумму два миллиона евро. Используя этот документ, полученный под принуждением и угрозами, Лучинский подал заявление государственному нотариусу. В нем говорилось, что в 2008-2010 годах он якобы одолжил Хорпошу два миллиона евро, который тот обязался вернуть до 24 декабря 2015 года.

Румынское издание Agerpres опубликовало тексты SMS-сообщений, которыми обменялись 17 февраля 2015 года Сергей Лучинский и Александр Хорпош. Часть этих сообщений «МВ» опубликовали в июле 2015 года. По мнению румынских следователей, эти письма подтверждают: Лучинский требовал от бизнесмена крупную сумму в валюте для прекращения уголовного дела.

Как сообщило то же издание, сын Петра Кирилловича, будучи обвинен в шантаже и вымогательстве, сообщил следователям, что комбинацию с румынским бизнесменом провернул при помощи своего отца. Поводом для ареста Сергея послужили доказательства того, что он обещал Александру Хорпошу поехать в Кишинев и договориться со своим отцом о том, чтобы тот позвонил в Бухарест прокурору DIICOT Ремусу Журжу, который вел дело Хорпоша, и договорился с ним о прекращении уголовного преследования румынского бизнесмена. 
Следователи отмечали также, что в указанный период Ремус Тудоран Журж, будучи прокурором DIICOT, имел в производстве два уголовных дела в отношении того же бизнесмена и обещал поддержку Сергею Лучинскому в прекращении уголовного преследования за «вознаграждение».

В процесс передачи денег были вовлечены высокопоставленные чиновники правоохранительных органов. Некоторые были задержаны с поличным при получении аванса от румынского бизнесмена в размере 30 тысяч евро.

Осенью 2017 года Сергей Лучинский за шантаж, извлечение выгоды из влияния и лжесвидетельство был приговорен судом первой инстанции к трем годам лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор. Дело рассматривалось в различных судебных инстанциях, и вот, как сообщили румынские СМИ, на прошлой неделе судьи высшей кассационной палаты Румынии вынесли окончательный приговор.

Не повезло и второму сыну Петра Лучинского – Кириллу. В мае 2017 года молдавская прокуратура возбудила против него уголовное дело, обвинив в отмывании денег. Следствие считает, что Кирилл Петрович скрытно управлял активами двух компаний и перевел на их счета в Лихтенштейне 400 тысяч долларов – кредиты, полученные в 2012-2014 годах в «Banca de Economie», «Unibank» и «Banca Socială». Лучинский-младший свою вину отрицает, утверждая, что не знал о сомнительном происхождении денег.

4 апреля прошлого года суд сектора Буюкань приговорил экс-депутата парламента от ЛДПМ Кирилла Лучинского к 5,5 годам тюрьмы полузакрытого типа, штрафу в размере 27,5 тысячи лей с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до четырех лет. Кирилл Лучинский и его адвокаты утверждали, что приговор основывается на показаниях свидетеля Илана Шора. Они требовали объединить дела экс-депутата Лучинского и новоизбранного депутата Шора, чтобы доказать невиновность сына экс-президента. Суд отказал. Решение обжаловано в столичной Апелляционной палате. Идут судебные разбирательства.

Николай МЕНЮК


 
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