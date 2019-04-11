Виктор Жук: ПСРМ стремится добиться перезагрузки деятельности президента

Директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук считает, что ПСРМ стремится использовать исполнительную власть в качестве катализатора динамизма президентской деятельности. „Не столько отслеживается краткосрочное действие, сколько целится в 2020 год, когда состоятся президентские выборы”, - заявил Виктор Жук в передаче „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Виктор Жук считает, что ПСРМ стремится использовать исполнительную власть в качестве катализатора динамизации президентской деятельности. Не столько отслеживается краткосрочное действие, сколько целится в 2020 год, когда состоятся президентские выборы.

„В этой связи мы находим, что Партия социалистов, следуя этим приглашениям и проявляя инициативу, не преследует ничего другого, как только использовать свое пребывание у власти в качестве механизма восстановления деятельности президента”, - говорит Виктор Жук.

Блок ACUM не явится сегодня на переговоры с Партией социалистов. Это потому, что любые переговоры, которые они будут вести с социалистами, могут навредить позициям, которые блок ACUM пытается занять на старте местных выборов. Так считает журналист Виктор Никитуш.

По его мнению, все выдвинутые Андреем Нэстасе и Майей Санду инициативы имеют очень четкую направленность на местные выборы, которые состоятся в этом году. Виктор Никитуш говорит, что эти два политика не хотят альянса ни с ПСРМ, ни с ДПМ.

Партия социалистов приглашает Политический блок ACUM в четверг в зал № 508 (пристройка к зданию парламента), начиная с 11.00, „для обсуждения формирования парламентского большинства, создания правящей коалиции и инаугурации нового действующего правительства Республики Молдова и ее граждан”.