Дискуссии между ПСРМ и блоком ACUM, взгляд экспертов на них

Партия социалистов и политический блок ACUM сомневаются относительно формирования вероятной правящей коалиции. Если бы эти формирования действительно хотели достичь консенсуса по поводу будущей коалиции, то не поставили бы условия, которые, им точно известно, противоположная сторона не примет. Мнения высказаны в передаче „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Бывший вице-премьер Александру Муравский утверждает, что если стороны искренне хотят сотрудничества, то найдутся два-три требующих решения вопроса. По его мнению, сейчас не имеет смысла обсуждать какие-либо законы, для этого существуют парламентские комиссии. Александру Муравский говорит, что, поскольку блок ACUM объявил об обсуждении только предложенного пакета законопроектов, и ничего другого, то это отталкивает социалистов. Если же ПСРМ действительно желает начать переговорный процесс, то она бы предложила сесть за стол и обсудить форму возможного сотрудничества.



Юрист Павел Мидриган считает, что не желающие досрочных парламентских выборов политики должны будут достичь взаимопонимания с демократами. По его мнению, в сложившейся ситуации Демократическая партия выглядит лучше на фоне противоречивых переговоров между ПСРМ и блоком ACUM. Кроме того, ДПМ спокойна, потому что обладает огромным административным ресурсом, располагает достаточными финансовыми средствами и командой.

Политолог Эдуард Варданян предполагает, что в случае досрочных парламентских выборов, основанных на той же смешанной системе голосования, демократы сохранят количество своих представителей или даже достигнут большего количества депутатов, Партия социалистов также либо сохранит число своих депутатов, или увеличит его, а блок ACUM может потерять какое-то количество своих мандатов. „Они могут потерять как минимум 3-4 мандата только из-за одномандатных округов”, - сказал Эрнест Варданян.