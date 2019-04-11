Участок улицы Александру чел Бун закрыт для транспорта

Движение транспорта на участке улицы Александру чел Бун, между улицами Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, приостановлено с 08.00 сегодняшнего утра до того же времени завтра, в связи с проведением работ по ремонту канализационного коллектора на этой улице, передаёт IPN.

В период выполнения работ маршрутные такси №№ 103, 108, 135, 171, 174 и 188 будут сворачивать с улицы Александру чел Бун на улицу Пушкина, следовать по ул. К. Тэнасе, пр-у Гр. Виеру, ул. Иерусалим, пр-у Гр. Виеру, ул. К. Тэнасе, ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Александру чел Бун и далее по своим обычным маршрутам.

До 10 мая движение транспорта приостановлено и по улице Отоваска, на участке между улицами Вадул-луй-Водэ и Подул Ыналт, в связи с проведением работ по ремонту теплосетей. Автобусы маршрутов №№ 24, 31, 38 и микроавтобусы маршрутов №№ 113, 131, 169 и 191 будут сворачивать с улицы Измаил на улицу Узинелор, следовать по улицам Негриштень, Отоваска, Подул Ыналт и далее по установленным маршрутам.

С 11 по 27 мая приостановлено движение транспорта по улице Ал. Маринеску, на отрезке между проспектом Алба-Юлия в городе Кишинёве и улицей Хайдук Тубулток в городе Дурлешть. Временное закрытие улицы связано с капитальным ремонтом теплосетей на данном участке дороги.

Водителей, проезжающих через этот район, предупреждают о необходимости следовать указаниям временных дорожных знаков.