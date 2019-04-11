МНЕНИЕ: Отказ Майи Санду/Андрея Нэстасе вести переговоры с ДПМ укрепил позиции ПСРМ

Отказ Майи Санду / Андрея Нэстасе вести переговоры с Демократической партией укрепил позиции молдавских социалистов. Такого мнения придерживается журналист Виктор Никитуш.

В одной из соцсетей он пишет, что «разговоры Майи Санду/Андрея Нэстасе о миноритарном правительстве, должностях премьер-министра и председателя парламента, льют воду на мельницу молдавских социалистов, потому что общеизвестно, что правительство назначается голосами 51 депутата, а у этих двух лидеров есть только половина необходимого количества».

«Для принятия любых законов, будь они и антиолигархическими, требуется, как минимум, договоренность. Так обычное происходит в кулуарах власти, не так ли? Социалисты не могут проголосовать за антиолигархические законы, не получив ничего взамен. А Майя Санду/Андрей Нэстасе ничего даже не обещали», – пишет он.

«Благодаря Майе Санду/Андрею Нэстасе социалисты осознали, что их мнение может быть учтено при формировании кабинета министров. 440 тысяч граждан, проголосовавших за них, утверждают, что Партия социалистов может способствовать стабильности молдавского государства. И вот так, стараниями Майи Санду / Андрея Нэстасе, из партии, не участвующей в создании парламентского большинства, молдавские социалисты теперь претендуют на должность спикера молдавского парламента, министерства иностранных дел и обороны, а также на расширение полномочий главы государства и возвращение СИБ в подчинение президентуры», – отмечает Виктор Никитуш.

Кристина Пендя