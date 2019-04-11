Данные ЦРУ: «Молдаване в качестве переселенцев — почти идеальный вариант»

Они не объединяются в национальные сообщества, а наоборот уже в первом поколении полностью сливаются с титульной нацией. Молдаване просто растворятся в других нациях, в более сильных, более конкурентных, считает экономический эксперт

На сайте factsmaps.com опубликовали карту коэффициента прироста населения в европейских странах. К сожалению, речь не только о приросте населения, но и об убыли. И Молдова на 41-ом месте. Это последнее место. К 2050 году нашу страну покинут 44,16 % населения.

Предполагается, что через 30 лет в Республике Молдова будет жить не более 2 миллионов 262 тысяч человек. Но это из расчета, что в 2017 году нас было больше 4 миллионов. Хотя, по переписи 2014 года население Молдовы — 3,5 миллиона. Надо бы европейцам перепроверить данные.

В Молдове самое быстро редеющее население из всех европейских стран. Так ли это? Сохранится ли тенденция? «Комсомолка» обратилась с вопросами к экономическому эксперту Татьяне Ларюшиной:

- Если ничего не поменяется в стране, то переломить ту тенденцию, которая уже сложилась, будет очень сложно. Я давно говорю об экономических рисках и угрозах, которые не менее актуальны, чем растущая бедность, при отчетах о процветаниях. И говорю об устойчивости этой тенденции.

Масса примеров стран, которые исчезли с лица земли, потому что общество перестало беспокоиться о формировании нации и государства. Кроме того, у этих причин оттока населения еще есть чисто экономические проблемы. Молдова уже давно находится в очень ожесточенной конкуренции за рабочую силу в европейском регионе. Самый первый рынок, куда утекает наша рабочая сила — это, по умолчанию, Румыния. С этой страной у нас нет ограничений ни паспортных, ни языковых, ни культурных. Другие европейские страны тоже охотно принимают наших мигрантов, потому что они, как правило, быстро ассимилируются.

Такая охота за молдавскими мигрантами идёт и в России. Неоднократно признавалось, что молдаване в качестве переселенца — почти идеальный вариант. Они не объединяются в национальные сообщества, а наоборот уже в первом поколении полностью сливаются с титульной нацией. Как правило, наши - трудолюбивые и вполне адекватные люди. Но на рынке труда, молдавских мигрантов — капля в море. Потому наших мигрантов поглощают европейские страны буквально за раз.

Так что, повторюсь, если тенденцию не переломить, если не пройдут серьезные реформы, которые поменяют экономику Молдовы, если не поднимутся зарплаты, доходы и уровень жизни в нашей стране, все приведет к очень печальным последствиям. У нас в стране уже очень серьезные проблемы с наймом рабочей силы. Адекватных кадров все меньше. А люди — наш единственный капитал. У нас нет газа, нефти, нет энергоресурсов, выхода в море. У нас есть только люди, а они уезжают и уезжают навсегда.

И, кстати, успех государства не зависит от численности населения. Все зависит от осознанности рисков, от способности населения и государства взять на себя определенную ответственность и от умения принять решения не в интересах предвыборной компании, а в интересах следующих поколений. И когда такие трансформации произойдут, появятся шансы у государства процветать вне зависимости от того, какие территории оно занимает и сколько населения там живет.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО