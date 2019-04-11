Супруги из Молдовы, отметившие 70-летие семейной жизни: "Мы за эти годы ни разу не поругались"

Ольга и Иван Джизгинжили вырастили троих детей, шестерых внуков и семерых правнуков, разбросанных сегодня по всему свету — в России, Белоруссии, Турции и Бельгии.

Денег на свадьбу не было 90-летняя Ольга Михайловна сама выходит на порог и встречает меня как самого дорогого гостя. Улыбается, приглашает в дом.

- Наша баба — еще хоть куда! - говорит уже другая Ольга Михайловна, невестка старшей тезки. Она встретила меня у околицы. Еще вышел, самый младший сын Ольги и Ивана Джизгинжили. Поднимаюсь в просторный крестьянский дом. К моему приезду готовились — накрыли стол, предложили чай-кофе, сладости...

Ольга вышла замуж за Ивана Джизгинжили в 1949-м, когда ей исполнилось 20 лет. Иван — на три года старше. Оба родились и всю жизнь прожили здесь, в Вулканештах.

- Оккупацию румынскую пережили, - вздыхает Ольга Михайловна. - Она плохо слышит, приходится вопросы задавать громким голосом. - Румыны так нас лупили все время! Что-нибудь не так сделаешь, сразу били... Потом пришли советские войска, но до 1947 года очень трудно было жить, голодно было, зато потом, при Советской власти, хорошо жили...

Ольга Михайловна — сирота. Познакомилась с Иваном. Особых ухаживаний в то голодное время не было. На всю жизнь запомнилось, как гуляли с Ваней на Троицу и они увидели, как церковь горела.

- Стояли, взявшись за руки, смотрели, как церковь догорает. Встречались мы всего два месяца. А потом поженились, - улыбается Ольга Михайловна. - Правда, не расписались, мы были очень бедные, откуда у нас деньги, чтобы свадьбу сыграть?! В загс пошли только 17 июля 1950 года, когда у нас старший сын родился... Но мы отсчитываем дату нашей свадьбы с 14 апреля 1949 года.

Единственная в доме фотография молодых Ивана и Ольги

Всю жизнь Ольга Михайловна и Иван Николаевич проработали в местном колхозе. Ольга Михайловна в школу так и не ходила, писать не умеет. Сами дом строили, в нем пять комнат. Родились трое сыновей — Дмитрий (ему 69 лет), спустя два года - Петр (умер в 2007-м), еще через два года - Иван. Всем помогали играть свадьбы, строить свои дома. Иван Николаевич днем работал монтажником в колхозе, а ночью подрабатывал сторожем. Деньги были нужны, чтобы детей поднять.

- Муж никогда не брал отпусков, на море мы не ездили, - говорит Ольга Михайловна. - Я только раз была в санатории, в Сергеевке...

Я попросил поискать старые фотографии, Ольга Михайловна стала рыться в шкафу, переворошила все, но не нашла. Единственные фотографии молодых Ольги и Ивана висели в комнате.

- Не было времени на фотографии, надо было детей поднимать! - машет рукой Ольга Михайловна.

Свадьбу сыграли спустя 70 лет

Самый младший сын, по местным обычаям, остается жить в родительском доме. 65-летний Иван Иванович так и живет здесь, помогает родителям. Дмитрия Ивановича в 2014 году разбил инсульт, он до сих пор не двигается и не почти не разговаривает. Ольга Михайловна-младшая — его жена.

А старшая Ольга Михайловна до сих пор без дела не сидит, практически сама все делает по хозяйству. Сама на рынок ходит, сама стирает, убирает в доме, готовит, даже плацинды и холодец. До прошлого года сама и хлеб пекла! На здоровье не жалуется. Разве что на скачки давления. Даже стаканчик вина может пропустить!

- На следующей неделе - стирка, - добавляет Ольга Михайловна-старшая. - Целый день будет...

Невестка Ольга, сын Иван и Ольга Михайловна у ворот дома.

Жаль, что 93-летний Иван Николаевич очень плохо себя чувствует. Практически не встает, совсем уже не слышит, полтора года, как слег...

- Мы до сих пор любим друг друга! - еле слышно, но четко произносит Иван Николаевич (к приезду корреспондента его даже побрили и одели в костюм) и берет за руку свою Олю. Пытается ее поцеловать. - Мы всю жизнь вместе!

- Он был высоким и красивым кавалером! - улыбается, глядя на стариков, невестка. - А наша баба какая боевая была!

Жена Петра давно живет в Турции, сына, то есть внука Евгения, оставила на бабушку. Внук психически болен, ему сорок лет, за Женей присматривает бабушка. У Ивана и Ольги Джизгинжили — шестеро внуков и семеро правнуков, раскиданных по всему свету — Россия, Белоруссия, Турция, Бельгия... Но летом все стараются приехать навестить бабушку и дедушку. За большим столом собирается огромная семья.

На 70-летний юбилей семейной жизни родные решили устроить сюрприз Ольге Михайловне и Ивану Николаевичу — настоящую свадьбу.

- Решили совместить день рождения бабы, ей 3 апреля исполнилось 90 лет, а также свадьбу, хоть и с опозданием, но сыграть! Здесь в доме, накрыли стол, собралось 45 гостей! - смеется невестка. - Приехала башкан Гагаузии Ирина Влах, подарила сертификат на 10 тысяч леев. Вот ее букет стоит... И администрации района огромное спасибо, благодарим председателя района Василису Великсар за помощь и заботу!

Цветы, кстати, на самом видном месте. Соседи скинулись и купили Ольге и Ивану Джизгинжили на 70-летний юбилей супружеской жизни стиральную машину-автомат.

- Разве бабушка разберется, как с ней обращаться?

- О, вы ее не знаете! Она такая продвинутая в плане техники! - улыбается невестка.

За 70 лет ни разу не ругались и не ссорились!

Дети и внуки помогают бабушке и дедушке, пенсия-то — невелика. У Ольги Михайловны — всего 1430 леев. Она на пенсии, страшно сказать, с 1984 года! Есть свое хозяйство, огород, куры...

- Ругались с мужем часто за семьдесят-то лет? - спрашиваю Ольгу Михайловну.

- Нет, ни разу не ругались! Муж никогда меня не ругал! Он же старший в семье, что он сказал, то жена и делай! Но если я предлагала что-то дельное, он меня всегда слушал. За все семьдесят лет он мне ни одного плохого слова не сказал! Очень хорошо жили! Ни о чем мы не жалеем!

- В чем, по-вашему, секрет семейного счастья?

- Надо заранее договариваться, чтобы все делить пополам — радости и проблемы, работу и горести. А так... даже не знаю... Наверное, Бог и любовь нам помогли...

- Какой у вас с мужем самый счастливый день за 70 лет семейной жизни?

- Каждый день был хороший, муж всегда мне приятное делал. Он мне цветов не дарил, но подарил счастливую жизнь! Когда после колхоза я устроилась в общепит, он меня каждый вечер встречал после работы, как поздно бы ни было! Провожал домой... Я очень благодарна мужу, он меня всю жизнь уважал! Мы семьдесят лет любили друг друга, разве сейчас можно разлюбить?! Сегодня не такая любовь, какая была раньше, молодежь не умеет любить...

Главное достижение в жизни Ивана и Ольги Джизгинжили — вырастили трех сыновей, видят, как они живут, как появляются на свет внуки и правнуки.

- Моему старшему в следующем году семьдесят лет исполнится! - удивляется Ольга Михайловна. - Моя мечта — дождаться, чтобы мой старший сын после инсульта стал говорить. Я его учила говорить, когда он родился, и сейчас хочу снова научить! Он уже начал говорить и называет меня — «Одя». Я буду жить до тех пор, пока хожу, пока на ногах. А лежать, валяться на диване — не хочу!

Иван и Ольга Джизгинжили — вырастили трех сыновей, видят, как они живут, как появляются на свет внуки и правнуки

Обычная жизнь обычной молдавской крестьянской семьи. Прожили ее достойно, не подличали, никому не завидовали, не набивали карманы деньгами. Каждый божий день подъем в пять утра и работа до позднего вечера. Растили детей, поднимали их, всю жизнь работали... И, может, в этом секрет семейного счастья Ольги и Ивана Джизгинжили? Слишком прост рецепт? А вы попробуйте так прожить, может, и у вас получится справить платиновую свадьбу?

Меня вышли провожать до ворот обе Ольги Михайловны.

- Вы не подумайте, что мой Ваня так плох! - забеспокоилась старшая из них. - Мы, когда смотрим «Поле чудес», муж иногда слова, загаданные Якубовичем, раньше игроков отгадывает! С удовольствием смотрим «Жди меня», а особенно - «Давай поженимся»! Ни одного выпуска не пропускаем...

ЛЕОНИД РЯБКОВ