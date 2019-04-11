В Молдове резко холодает: В ближайшие дни погода кардинально изменится – с почти летней до полноценной осенней

Уже на выходных ожидается всего 8 градусов тепла, а с воскресенья до пятницы зарядят проливные дожди.

Тем, кто в эти дни имеет возможность гулять днем по улицам нашего местами замечательного Кишиневе, могли уже подумать, что наступило лето. И не мудрено: комфортная температура воздуха в 22 градуса выше нуля и резкая смена гардероба горожан навевали мысли о том, что самое страшно-холодное уже позади (хе-хе, это все дружно забыли про 20 апреля два года назад – прим. автора).

В ближайшие дни в Молдове резко похолодает

В общем, пока хорошее на этом заканчивается, потому как в ближайшие дни в Молдове резко похолодает. В пятницу, 12 апреля, днем ожидается уже 14 градусов тепла, в субботу – 10, а в воскресенье – всего 8. При этом ночь с 12 на 15 апреля будет даже почти морозной – всего 1-2 градуса выше нуля.

Самое печальное, что с воскресенья зарядят дожди. Беспроглядно будет до среды включительно, а прохладно еще пару дней. Но уже с субботы, 20 апреля (снова эта дата, тьфу три раза, чтоб не сглазить – прим. автора), будет солнечно и тепло – 16-17 градусов выше нуля.

ЛИДИЯ ТКАЧ