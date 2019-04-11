Ищу свою половинку: жительница Кишинева познакомилась в соцсетях с парнем, пригласила к себе домой, а он украл у нее телефон и 250 евро

22-летний житель Рышкановки задержан, признал свою вину, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

19-летняя жительница Кишинева разместила свое объявление на сайте знакомств в соцсетях, познакомилась с молодым человеком, встретились.

- Девушка пригласила его к себе домой, а после его ухода обнаружила, что пропал мобильный телефон Samsung и 250 евро. Общий ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 8800 леев, - рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь муниципальной полиции Наталья Стати.

Вскоре полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний житель Рышкановки.

- В ходе допроса он признал свою вину, сказал, что это произошло в первый раз, - продолжает Наталья Стати. - Он нигде не учится и не работает.

Украденное имущество изъято и будет передано потерпевшей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.

Вот к чему в Кишиневе приводят знакомства в соцсетях!

ЛЕОНИД РЯБКОВ