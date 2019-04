Четыре тенденции SMM на 2019 год от Ольги Цэпордей

Рубрика Business Influencers. Спасибо мессенджеру Facebook. В Кишиневе застать Олю не удалось, так поболтали, когда она была в Мюнхене. Партнер рубрики - Land Rover. Вот отложить бы все, сесть на Land Rover и в Мюнхен. Недалеко от отеля «Кемпински», в самом центре Мюнхена, огромный парк. С речкой, озером, водопадами и медитативными соснами. Мой личный совет: будете в Мюнхене, лучше пропустите день шоппинга и проведите его в этом парке. А теперь про SMM.

Телефонный собеседник – Ольга Цэпордей, Angry Business.

Оля, в лиде интервью я уже отрекламировал Мюнхен. Давай сразу к теме, о которой мы заговорили недавно, но прервались. Главные тренды SMM на 2019 год: как ты их видишь

Хорошо, теперь только о трендах.

Хорошо, теперь только о трендах. Как я понимаю, ты ориентируешься на российский рынок и ту информацию, что ты с него получаешь…

Да. На мой взгляд, он ближе к нам, чем западный, и немного опережает нас. Так что есть смысл его мониторить. Я рада, что первый тренд совпадает с тем, чем я сейчас активно занимаюсь. Персональный брендинг. Нужно было несколько лет, чтобы все осознали, как важно для бизнеса, чтобы его ТОПы были на виду. Даже те, кто начали всего полгода назад, уже видят результаты в виде «монетизации» своих усилий. Клиенты и покупатели все чаще ориентируются не на бренды, а на личности, эти бренды представляющие. Надеюсь, что и в Молдове это станет трендом номер один. Когда я понимаю ценности человека, его семью, его взгляды, мне и в бизнесе легче с ним работать. И доверия больше.

Второй тренд?

Видеоконтент до 1 минуты. В первую очередь в Instagram. Конечно, в Facebook тоже еще остается большая аудитория, но «Инста» рулит все больше. Обратил внимание - все новые приложения даже размеры для Instagram стали подгонять под их формат?

Третий?

Органический трафик. Это, как раз то, что делаешь ты. Такой контент, который сам привлекает внимание, без дополнительного платного продвижения. Тут нужно попасть в целевую аудиторию, и тогда она сама будет к тебе возвращаться. Причем не обязательно рассказывать только о своем бренде и о своем продукте. Нужно быть интересным целевой аудитории. Тогда она останется с тобой.

Завершаем?

Завершаем?

Да. Четвертый тренд вроде бы не имеет прямого отношения к SMM. Он о том, что надо сконцентрироваться на своем продукте. На его качестве и привлекательности для потребителя. Если продукт плохой, то никакой SMM не поможет. Трафик приведет клиента на один раз, и потом он больше не вернется. Так что last but not least – думайте о продукте.

Про тренды все, традиционный вопрос про «личное». Какие новости?

А можно про «общественное»? Хочу немного похвастаться. Компания моего мужа (Neostil) выиграла конкурс на реконструкцию фонтана в Долине Роз. Они создадут нереально крутой - по-другому они не умеют - пешеходный фонтан со свето-музыкальным шоу.

И знаешь, о чем я подумала? Как мне будет приятно, когда наша дочка скажет нашей внучке, гуляя лет через тридцать рядом с этим фонтаном: «А этот фонтан строил наш дедушка!»

Павел ЗИНГАН