«У меня больше нет друзей, я хочу в свою Молдову»: Маленькая девочка из Молдовы, проживающая с родителями за рубежом...

Глория-Патрисия проживает с родителями за ребужом. Как и большинство семей они уехали из Молдовы в поисках лучшей жизни. Только вот малышка никак не может смириться с переездом. Девочка очень скучает по своему родному дому и мечтает вернуться обратно к своим друзьям.

Девочка плачет взахлеб и просит родителей поскорее вернуться в Молдову. Эмоциональное видео засняла мама малышки.

«Я хочу вернуться в Молдову, хочу обратно к своим друзьям, я очень по ним скучаю», - сквозь слезы говорит Глория своей маме.

Мама пообещала дочке, что летом они вернутся в Молдову и она снова сможет играть со своими друзьями. Пообещала мама купить девочки и гусят, о которых так мечтает девочка, лишь бы малышка успокоилась.