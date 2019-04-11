Молдавский Парламент напоминает паучью нору

Что происходит в Молдавии и что её ждёт? Этот вопрос порой ставит в тупик самих молдаван. А уж для приднестровцев он тем более полон загадок. Хотя ответ на него, конечно, жизненно важен для жителей и правого, и левого берегов Днестра.

То, что сейчас происходит в Кишинёве, иначе как политическим кризисом не назовёшь. Прошло почти два месяца после парламентских выборов, однако правительство до сих пор не удалось сформировать. Вместо этого – шумный политический базар, где идёт ожесточённый торг за ключевые и парламентские, и министерские посты…

Сейчас в законодательном органе Молдавии представлены четыре силы: Партия социалистов (ПСРМ), Демократическая партия (ДПМ), партия «Шор» и блок ACUM. Вникая в их демарши и риторику, разбираясь в требованиях, которые они выдвигают друг к другу, невольно приходишь к единственному сравнению – «банка с пауками». Однако это далеко не так. Ведь когда дело касается возможности занять ключевые позиции во власти, молдавские политики оказываются удивительно гибкими. Они демонстрируют невероятный цинизм и беспринципность.

Какие же коалиции могут родиться за кулисами молдавского парламента и что нам от них ожидать?

ПСРМ – ДПМ: союз, о котором многие политологи говорят, как о наиболее вероятном. И никого не должна смущать молва о том, что, мол, социалисты и демократы антагонисты. Если слияние произойдёт, то пророссийская риторика социалистов, скорее всего, растворится в прозападной и русофобской идеологии демократов.

Как это отразится на отношениях с ПМР? Так же, как и в последние годы: блокпосты, колючая проволока, а то и вовсе ужесточение политики. Ведь было же это во времена правления коммуниста Воронина.

ПСРМ – ACUM: настоящий «политический франкенштейн», рождения которого, тем не менее, ждут не только в Молдавии, но даже в Москве. Именно такой союз сможет покончить с негласной диктатурой олигарха Влада Плахотнюка. Ведь при этом раскладе его партия окажется в меньшинстве и лишится ключевых постов в стране. Кроме того, в этом тандеме социалисты, в силу своего численного перевеса, будут играть «первую скрипку», а значит, смогут вести пророссийскую политику.

Что это даст Приднестровью? Возможно, позитивные сдвиги в молдавско-приднестровских отношениях на основе проектов российской стороны. Беда лишь в том, что социалисты и акумовцы ладят друг с другом как кошка с собакой…

ДПМ – ACUM: союз, близкий к фантастике. Ибо в случае его реализации «правая оппозиция» умрёт в глазах своих избирателей, а её лидеры навсегда покроют себя неувядающим позором. Ведь вся их риторика посвящена исключительно борьбе с Плахотнюком.

Как такой сценарий повлияет на нашу республику? См. пункт «ПСРМ – ДПМ»…

Очевидно, что практически при любом раскладе отношение Кишинёва к нам мало поменяется. Можно, конечно, уповать на благоразумие социалистов и акумовцев, которые ради всеобщего блага переступят через свои амбиции и проявят политическую мудрость. Но лучше не тешить себя иллюзиями и жить как прежде, «держа порох сухим». Ведь от той паучьей норы, в которую после выборов превратился молдавский парламент, можно ожидать любых сюрпризов…

Екатерина БОРОДИНА