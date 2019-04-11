Под шумок: Скандал вокруг парка Штефана чел Маре в Кишиневе подняли для того, чтобы тихо украсть у горожан Долину Роз

В СМИ специально была вброшена отвлекающая информация – произошла дезинформация общественного мнения.

Участок земли в 4,3 гектара парка Валя Трандафирилор решением районного суда сектора Чентру от 2 августа 2013 года был сдан в аренду компании Garant Rapid SRL сроком на 10 лет, то есть до августа 2023 года. Из заявления, представленного государственной кадастровой службой, следует, что участок предназначен под строительство. Ясно, что через 10 лет арендатор не вернет землю в ее первоначальном состоянии.

В конце марта муниципальные власти начали капитальную реконструкцию фонтана в парке Валя Трандафирилор: струи воды будут синхронизированы с музыкой и декоративным освещением, будут воссозданы зеленые зоны на прилегающей территории, восстановлены подъездные пути.

«Муниципальные власти нагло обманывают кишиневцев, чтобы удовлетворить стратегические планы мафиозного спрута, и это никак не связано с интересами горожан», - считает Виктор Гурэу, директор Центра стратегического анализа и мониторинга «Альтернатива для Молдовы».

Так сколько миллионов готова мэрия вложить в Долину Роз?

- Когда есть желание воплотить какой-то проект, но скрыть его от общественности, то в СМИ появляется разная отвлекающая информация. Само по себе дезинформация общественного мнения, по словам одного из экс-премьеров, –«игры мужиков». На самом деле это чистой воды воровство. Потому что все, что касается манипулирования общественным мнением, происходит с целью сокрытия схем, в которых принимают участия все ветви власти, заинтересованные группировки и обладатели ренты.

Парк Валя Трандафирилор - пример того, как спрут мафии, включая местную публичную администрацию, органы правопорядка, суды, действует под прикрытием политических сил, находящихся у власти. Цель - ухватить кусок пирога, и побольше.

У экономических агентов нормальное желание - получить доход. Поэтому они не в первых рядах в решении стратегических задач главных игроков.

На реконструкцию Валя Трандафирилор якобы хотят потратить от 5 до 30 миллионов. Официально в муниципальный бюджет-2018 были включены на эти цели 13,5 миллиона лей. Из этой суммы выделили лишь деньги на освещение главных пешеходных маршрутов.

145 гектаров земли в центре Кишинева…

- «Долинка», как называли парк кишиневцы, была окультурена в конце 60-х годов и получила новое развитие при проведении в Молдавии фестиваля молодежи и студентов в 1978 году. Тогда наряду с модернизацией парка в Кишиневе были реализованы масштабные проекты детской инфекционной больницы, гостиницы «Турист», зданий на Московском проспекте в среднеазиатском стиле.

Парк рассматривался как один из важных объектов отдыха граждан. Это единственный парк, в котором три озера разъединяли построенные дамбы, где были установлены произведения садово-паркового искусства - работы архитекторов и скульпторов из Белоруссии, Грузии, Армении, Таджикистана. Заложили здание молодежного центра имени Юрия Гагарина.

… Притягивают алчные взоры застройщиков

- По закону в парках можно строить многофункциональные развлекательные центры. Парк стал очень притягателен – одна сотка земли стоит 35-50 тысяч евро. Платить хотят многие.

При разработке первого генплана Кишинева в начале 90-х были приняты жесткие правила, исключающие вмешательство в территорию парковых зон. Это поставило барьер на пути застройки. Заложенные в советское время объекты в парке Валя Трандафирилор не менялись – ни молодежный центр, ни кинотеатр «Искра», ни колесо обозрения на улице Трандафирилор, ни рестораны «Дойна» и «Бечул векь», ни «Стекляшка».

Но вот стеклянное одноэтажное здание странным образом превращается в гостиничный комплекс VIP-уровня в девять этажей под названием«Club Royal Park», построенный без единого разрешительного документа. Как был сдан этот комплекс в эксплуатацию? Об этом нужно спросить Дорина Киртоакэ и Нистора Грозаву.

Потом появился ресторан на берегу третьего озера: объект курируют структуры высокого уровня. Еще один ресторан - «Ми Пьяче» - появился на месте небольшого кафе на улице Трандафирилор. Так же внезапно вырос и потом расширился ресторанный комплекс «Охотничий двор».

На улице Дечебал построили огромный жилой комплекс. На улице Мелестиу на территории 56 соток - жилой комплекс для генеральной прокуратуры, рядом еще один комплекс -«Panoramic».

Алчные взоры застройщиков направлены и на территорию, на которой когда-то располагалась дачадворянской семьи Де Карриер. Дом был построен в конце XIX века у дороги, недалеко от озера и пляжа. До войны здесь было 9-е городское училище, в советские времена – сначала приемник-распределитель, потом учебно-производственный комбинат для школьников. Сейчас остались одни развалины за бетонным забором. Недавно участок выставляли на продажу за 2 300 000 евро.

То, что было священной территорией парка Валя Трандафирилор, стало привлекательным предметом дележа для различных группировок. Даже на самом высоком уровне существует большой интерес к изменению границ парковой зоны: собственниками некоторых объектов рядом с парком и в самом парке стали лица из высших эшелонов власти.

Почему никто не замечает разрушения «долинки»

- Кишиневцам пытаются навязать идею, что проект реконструкции фонтана и благоустройства прилегающей территории пойдет на благо городу. На самом деле пытаются решить два вопроса. Первое - продвинуть проект ремонта лестницы и фонтана в парке Валя Трандафирилор. При этом искусственно создается дымовая завеса: общественность шумит в связи с проектом модернизации парка Штефана чел Маре - и никто не замечает застройки Долины Роз. Второй опрос – как все это осуществить до местных выборов.

Проект реконструкции лестницы и фонтана не обсуждали нигде и никогда. Но есть проект 2016 года, по которому на месте ресторана «Дойна» будет возведен 10-этажный развлекательный центр. И вот – впервые в истории города! - экономический агент публично предлагает 5 миллионов лей на реконструкцию фонтана и лестниц. Я предполагаю, что это те деньги, о которых сейчас говорит примэрия. Потому, что других денег из бюджета на эти работы выделить не предусмотрено.

Спасет парк правда

- Со строительством новых объектов движение транспорта увеличилось настолько, что ставит под сомнение статус парка Валя Трандафирилор как зоны отдыха. Более 85 процентов негативного воздействия разрушающих экологию факторов создает транспорт.

Еще два строительных проекта добьют парк. Это строящийся на месте молодежного центра имени Гагарина жилой комплекс (проект уже есть) и сдача в аренду на 10 лет в 2013 году 4,5 гектара территории парка.

Захват парка интересен всем группировкам, все вместе они открывают ящик Пандоры. С одной стороны, Долину Роз вроде бы благоустраивают, с другой - у кишиневцев отбирают самое главное, зону отдыха. Процесс узурпации власти в примэрии был осуществлен специально, чтобы некоторые «руководители», такие, как г-да Грозаву и Кодряну, имеющие сложные отношения с законом, узаконили эти сделки. Спасет ситуацию правда о парковых зонах Кишинева.

МАРИНА ТИМОТИНА