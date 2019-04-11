Забытый погром

7 апреля узкий круг сотрудников дирекции Еврейской Общины Республики Молдова собрался у мемориала жертвам Кишинёвского погрома 1903 года. Вскоре к нам присоединились 2 группы учащихся столичных еврейских лицеев, для которых в этот день была организована тематическая экскурсия. Ее конечными пунктами стали Еврейское кладбище и памятник в парке «Алунелул», где возложили цветы, зажгли поминальные свечи и был прочитан кадиш. На сей раз, как и в прошлый, очередная годовщина прошла практически незаметно… Вообще разве это нормально, когда, чтобы напомнить публике о годовщине Кишиневского погрома, Еврейская Община должна на платной основе разместить в СМИ соответствующее сообщение?

Представители республиканских и столичных властей, государственные масс-медиа никак не откликнулись на скорбную дату: все были заняты конъюнктурным анализом апрельских событий 10-летней давности, когда здания парламента и президентуры подверглись актам вандализма. Для их характеристики многие сразу использовали уже апробированное близкое нам слово «погром».

Наша трагедия начала прошлого века не в первый раз оказалась в забвении. Она, как и Холокост, в общественном сознании, несмотря на недавние известные решения руководства страны, по-прежнему воспринимается как сугубо еврейская история, представляющая узко этнический интерес. То есть всех остальных это мало волнует, поскольку они сами не евреи. Хотя и в юдофобской резне начала прошлого века, и в геноциде времён войны иудеи были лишь одной стороной – пострадавшей. Но ведь не сами себя евреи преследовали и убивали?! Была и другая более активная сторона, инициатор и участник злодейского процесса – погромщики и нацисты – многие из числа местных жителей и соседей.

Разве допустимо и сегодня продолжать воспринимать погром и Катастрофу однобоко, как бы по умолчанию выводя евреев за скобки? Как можно не считать то, что с ними случилось (в 1903-м, 1905-м, 1941–1944-м), именно общенародной трагедией? В последние годы руководство страны (при подсказке Совета Европы и США) начало осознавать, что подобное отношение к еврейским согражданам, уроженцам Молдовы, уехавшим землякам НЕСПРАВЕДЛИВО.

Нас спрашивают, почему не бросили клич всем прийти на митинг? По-еврейски встречный вопрос: ну и зачем превращать дань памяти в обязаловку, как первомайскую демонстрацию в прежние времена? Если кто-то непременно хотел совершить этот акт организованно, можно было навести справки в дирекции общины, куда многие из вас обращаются – по каким только поводам не звонят! Мы имеем в виду не только еврейские и аккредитованные здесь израильские структуры (им-то сам Б-г велел), но и всех остальных – от «простых людей» до «випов». Но на сей раз Вс-вышний никому ничего не велел…

Всегда ли надо приглашать на такие поминальные мероприятия? Это ведь не праздник, как Ханука, а, скорее, ближе к похоронам. Любители поспорить привели в Facebook пример с недавней неделей памяти жертв Холокоста. Но её организовали и провели власти страны при участии нашей общины – и это нормально. В столице не раз становилась известна трагикомическая кулуарная ситуация. Евреи организуют митинг памяти у мемориала мученикам и жертвам Кишиневского гетто. Генпримар (фамилия неважна) в колебаниях – стоит ли терять час на это второстепенное дело? Решает просачковать, но за полчаса до события становится известно, что посол США там будет. Градоначальник, как подорванный, на рысях мчится на мероприятие на улице Иерусалимской. Кровавую дату, благодаря которой наш город прогремел на весь мир, обязаны знать и помнить не только в ЕОРМ и в еврейской библиотеке. Даже как-то неловко формулировать эти прописные истины. Вот представьте, что в Германии все как-то забыли про неюбилейную Хрустальную ночь…

Так получилось, что ключевое страшное слово «погром» стало всё чаще звучать в прессе, ТВ и соцсетях в связи с неаккуратной вырубкой деревьев на Еврейском кладбище, где было повреждено и разрушено до 100 могил. Всплеск общественного интереса пришёлся на конец марта и затих. Но с тех пор многие кишиневцы, пришедшие проведать захоронения своих родных, обескуражены и возмущены тем, что сделано с их могилами. Они подходили к нам, когда мы стояли у мемориала жертвам Кишиневского погрома, и делились своими впечатлениями. К сожалению, далеко не все они помнили чёрную дату календаря. Что уж говорить обо всех остальных?

Илья Марьяш