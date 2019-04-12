КУЭТ установит новые электронные панно, показывающие время до прибытия троллейбуса

Четыре электронных панно, показывающие время ожидания до прибытия троллейбусов маршрута №30, которые тестировались в пилотном режиме с декабря 2018 года, доказали свою эффективность, и Кишинёвское управление электротранспорта (КУЭТ) намерено увеличить их количество, установив их и на других маршрутах. Об этих планах сообщил IPN директор КУЭТ Дорин Чёрный.

Корреспондент IPN связался с директором КУЭТ, чтобы узнать, почему не работает одно из четырёх панно, установленное на бульваре Дачия. Дорин Чёрный сообщил, что речь идёт о технической неисправности, которая будет устранена в кратчайшие сроки.

Директор добавил, что будут приняты меры по улучшению системы, чтобы свести к минимуму случаи показа неточного времени ожидания.