Местные компании общаются с прибывшими в Кишинев потенциальными американскими партнерами

Республика Молдова готова рассмотреть любой инвестиционный проект со стороны американского делового сообщества, а правительство окажет всю необходимую поддержку. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, на открытии Форума Республика Молдова – Соединенные Штаты Америки, который проходит в течении двух дней в Кииневе, передает IPN.

Министр надеется что на протяжении этих двух дней, и американскому деловому сообществу, и предпринимателям из Молдовы, удастся наладить партнерство, обменяться опытом и вдохновиться успешными историями.

Посол США в Республике Молдова, Дерек Хоган, заявил что гордится репутацией компаний из США по части качества, надежности и инновативности. „Хочу чтобы предприниматели из США играли бы более важную роль в экономике Молдовы, как инвестициями, создающими новые рабочие места, так и оборудованием последнего поколения, которое может помочь молдавским компаниям стать эффективнее и более конкурентоспособными”, сказал диломат.

В первый день Форума, отраслевое руководство рассказало о самых важных областях, куда могут инвестировать американские предприниматели. Те 16 компаний из Соединенных Штатов, которые участвуют в мероприятии, заинтересованы установить партнерство с молдавскими компаниями в области инфраструктуры, промышленности, энергетики, информационных технологий, туризма, агробизнеса и т.д. В пятницу, во второй день мероприятия, состоится совместное заседание бизнесменов, в ходе которого местные компании напрямую пообщаются с партнерами из США.

В Республике Молдова действуют 398 предприятий с американским участием в уставном капиталом в примерно 517 миллионов лей. По значимости инвестированного капитала, США находится на 7 месте среди стран-партнеров Республики Молдова.