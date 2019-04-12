Финансовую поддержку в размере 600 леев к Пасхе можно получить начиная с 12 апреля

Начиная с 12 апреля получатели всех типов пенсий и государственных социальных выплат, установленных до 1 апреля 2019, ежемесячный размер которых не превышает 2 000 леев, смогут получить единую финансовую поддержку в размере 600 леев.

Согласно официальной информации, помощью государства по случаю Пасхи, воспользуются 612.8 тыс. граждан, пишет IPN.

Национальная Касса Социального Страхования отмечает, что большинство получателей, около 400 тыс., являются пенсионерами по возрасту, а остальные получают пенсии по инвалидности, пенсии в связи потерей кормильца или другие государственные социальные пособия.

Затраты на выделение единой помощи будут покрыты за счет перевода из государственного бюджета в бюджет государственного социального страхования. Они составят 367,9 млн леев. Для оплаты единой помощи, НКСС уже перевела деньги.

Единая помощь в 600 леев была выделена той же категории граждан, что и в преддверии зимних праздников.

Напомним, инициатором праздничной финансовой поддержки широкой категории граждан стал лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк. По его предложению свыше 600 тысяч людей - пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями - получили по 600 леев в Рождество.

Позже Влад Плахотнюк предложил выделить аналогичную денежную помощь на Пасху. А недавно лидер парламентской фракции ДПМ Павел Филип объявил, что ДПМ предлагает выделять такую финансовую помощь на зимние и пасхальные праздники ежегодно.

Это является одной из инициатив, включенной в "Социальный пакет для Молдовы", обнародованный на этой неделе демократической партией.