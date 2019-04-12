Названы самые востребованные продукты питания у молдаван

Граждане Молдовы потребляют меньше картофеля, но больше хлеба, молочных продуктов, яиц и мяса. Согласно статистике, в последние годы наши соотечественники также включают в рацион всё больше фруктов, рыбы и выпечки.

Если ещё в 2010 жители нашей страны ели по 110 кг хлеба в год, то в 17-ом - по 122-а. Увеличилось и количество потребляемого молока. Почти до 227 литров в год.

Большим спросом пользуется мясо и мясные продукты. Два года назад на каждого гражданина приходилось чуть более 50 кг, а в 10-ом - 34. Кроме того, молдаване стали есть и больше рыбы, в среднем по 17 кг в год.

Одним из главных продуктов остаются также яйца. В 17-ом на каждого жителя приходилось почти 198 штук, на 30 больше, чем в 10-ом. Вырос и объем потребляемых овощей и бахчевых культур, до 118 кг в год.

Увеличился также спрос на фрукты и ягоды. Если в 10-ом каждый гражданин ел в среднем 35 кг, в 17-ом - уже 52-а. Стали молдаване есть также больше сахара и выпечки. Примерно по 18 кг в год.

Увеличился и объем потребляемого растительного масла. В среднем в год на каждого человека приходилось 13 литров. В то же время отмечается, что всё меньшим спросом пользуется картофель. За семь лет этот показатель снизился с 52-ух до 46-ти килограммов.