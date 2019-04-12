Эксперты считают, что создание парламентской коалиции в РМ задерживается из-за выборов на Украине

Всё решится после того, как там изберут президента. Будущая коалиция в Республике Молдова сформируется лишь после того, как станет ясен следующий президент на Украине, считают эксперты. По их мнению, пока Запад не определится с вопросом президента в соседнем государстве, не будет ясности и в Молдове, так как людям, за которыми решающее слово, пока что не до нашей страны.

Петр Порошенко является наиболее предпочтительным президентом для США, но проблема в том, что его рейтинг уж слишком низок, и "натянуть" его до нужных величин не получится даже при самых агрессивных политтехнологиях. Впрочем, вспоминая, как натянули второй президентский срок Ельцину с 5-процентным рейтингом в 1996-м году, думается, что западные технологи способны и не на такое.

Так как внимание западных политических воротил приковано к Украине, то и в Молдове наблюдается некое затишье.

- Лидеры Демпартии, ПСРМ и ACUM будто специально топчутся на месте: вместо результативных переговоров по конкретным параметрам будущей коалиционной власти происходит бесконечный пинг-понг неисполнимых условий, повышения ставок и взаимных обвинений в СМИ", - отметили они, считая причиной этого "отсутствие четкой позиции внешних игроков о "правильной" конфигурации власти в Кишиневе, прежде всего, США и Евросоюза, которым сейчас не до Молдовы.

Активное партнерство Молдовы и Украины однозначно отвечает интересам и Европы, и США. Особо важно для западных столиц молдавско-украинское единство в борьбе против российского влияния на востоке Украины и в Приднестровье. США и ЕС заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество оставалось барьером для российской экспансии на юго-восточных границах Евросоюза: а, как известно, в постсовестких странах такое сотрудничество едва ли возможно без адекватных личных отношений на уровне политического руководства.

Во многом из-за ожидания киевской развязки ни Вашингтон, ни Брюссель не подгоняют молдавских политиков и не форсируют создание коалиции, поскольку их собственные симпатии в этом вопросе абсолютно прагматичны и будут зависеть от будущей власти на Украине. Все это выглядит довольно весело, ведь парламентские выборы 24 февраля многие называли судьбоносными. На самом же деле молдавская судьба зависит не столько от голосов конкретных избирателей, а от того, кого выберут в соседней стране, - делятся своими выводами эксперты агентства Regional Trends Analytics (RTA).