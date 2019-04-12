Ученые назвали продукт, снижающий риск инсульта

Человеку достаточно одного яйца в день, чтобы снизить риск возникновения инсульта. К такому выводу пришли ученые из Китая и Великобритании в результате проведенного ими исследования. С 2004 по 2008 годы медики наблюдали за полумиллионом добровольцев в возрасте от 30 до 79 лет. Участники эксперимента каждый день съедали по одному куриному яйцу.

В результате выяснилось, что регулярное употребление яиц снижает риск развития инсульта на 26%. Также этот продукт является эффективной профилактикой инфаркта.

Есть у яиц и другие полезные свойства. В частности, ученые из Финляндии утверждают, что куриные яйца мужчинам с диабетом следует принимать в качестве профилактики. А вот среди американских ученых имеются разногласия. Одни подчеркивают пользу яиц в развитии детей, другие указывают на то, что необходима установленная норма потребления данного продукта. Как считают приверженцы нормы, в неделю разрешается употреблять три яйца, большее количество способствует ухудшению состояния здоровья человека.

Впрочем, прежде чем начинать «яичную профилактику», ученые советуют обязательно проконсультироваться с врачом. Вдруг у вас аллергия на яйца?