Из-за неработающих ночью светофоров бульвар Штефана чел Маре стал самой опасной улицей в Кишиневе

Первый заместитель главы муниципальной полиции Силвиу Мушук предложил не переводить светофоры в центре города на ночной режим.

Первый заместитель главы муниципальной полиции Кишинева Силвиу Мушук предложил не переводить светофоры на бульваре Штефана чел Маре на ночной режим мигающего желтого света. По его мнению, ночной режим работы светофоры на центральном проспекте вводит водителей в заблуждение - по этой причине в центре столицы увеличилось количество ДТП.

- Идет рост числа ДТП в ночное время. - рассказал «Комсомольской правде» Силвиу Мушук. - за последние несколько лет впервые на бульваре Штефана чел Маре происходит самое большее количество ДТП. Последние три месяца бульвар Штефана чел Маре занимает первое место по количеству аварий. Думаю, что эта мера сократит число ДТП, водители не будут гонять, устраивать гонки.

- Как оценили ваше предложение в мэрии?

- Вроде, положительно, посмотрим.

Согласно официальной статистике, за 3 месяца в столице произошло 240 аварий, вследствие которых погибло 10 человек.

ЛЕОНИД РЯБКОВ