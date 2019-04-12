Виктор Пушкаш: «На древе власти не все ветви развиваются одинаково»

В 2018 году Европейский суд по правам человека вынес 22 постановления и 15 решений против Республики Молдова. Cумма ущерба, который лег на плечи налогоплательщиков, правительство Молдовы должно было выплатить заявителям, составляет более 5,4 миллиона лей - примерно 270 тысяч евро.

Молдова, как и год назад, находится на 83-м месте в рейтинге приверженности принципу верховенства закона в числе 126 стран мира. К таким выводам пришли эксперты международной организации «World Justice Project» в исследовании «Индекс верховенства закона».

О том, что привело к столь плачевной ситуации, «Молдавским ведомостям» рассказал экс-глава Конституционного суда, Высшей судебной палаты и Высшего совета магистратуры Виктор Пушкаш.

Уровень доверия к правосудию достиг критической массы

- Начнем с правосудия. Каков уровень доверия наших граждан к качеству правосудия и к судам?

- В начале марта авторитетная международная организация «International Commission of Jurists» (ICJ) представила доклад, в котором изложила результаты исследований в части независимости судебной системы и пришла к неутешительным выводам: растущее недоверие граждан нашей страны к судебным органам, заметная зависимость судов от прокуратуры, боязнь при вынесении решений, лояльность к институтам власти и другие. ICJ отметила и недоработки других ветвей власти: парламента и правительства в непринятии ряда законодательных актов, которые укрепили бы независимость судов.

- Почему и какие причины порождают низкое доверие к правосудию?

- Эксперты отметили, что за последние 20 лет уровень доверия постоянно падал, но особенно это стало очевидным начиная с 2012-2013 годов. Почему? Если говорить о степени доверия в целом, то во все времена степень доверия к судам была невелика хотя бы потому, что всегда одна сторона по рассмотренным судами делам остается недовольной. А ведь наши суды ежегодно рассматривают 200-300 тысяч дел. По каждому из них участвуют стороны, свидетели, эксперты, специалисты, родственники и другие категории граждан – примерно полмиллиона людей ежегодно приходят в суд.

Но мне кажется, что не степень доверия является решающим фактором. Ведь не лучше обстоят дела и в странах Евросоюза. Взять, к примеру, статистику Евростата: в целом по ЕС доверяет юстиции всего 4,6 процента населения. К примеру, в Дании доверяют судам 7,5 процента населения, в Германии – 5,3, во Франции и в Эстонии – 5,2, в Латвии – 4,5, в Литве – 4,1, в Италии – 3,6, в Болгарии – 3 процента и т.д..

Как видим, степень доверия к правосудию в европейских странах оставляет желать лучшего. Но я считаю, что очень важно сосредоточиться на качестве правосудия и его фигурантов – судей, олицетворяющих судебную власть в Молдове.

- Эксперты считают, что дела у нас в этом направлении идут все хуже. Особенно провальным является период после 2009 года.

- Я согласен. Тревожно то, что 80 процентов опрошенных граждан, которые вообще не соприкасались с правосудием, выразили ему недоверие. А это, согласитесь, масса критическая. Причем недоверие формируется на фоне общего недоверия ко всем институтам власти. Общество сотрясает множество скандалов политического, экономического и финансового характера. Авторитетные политики и эксперты постоянно говорят о «захвате» государства, о разделе государственных институтов по политическим мотивам, о введении политического контроля за правоохранительными органами и т.п.. Все это вызывает у людей недоверие ко всему и в первую очередь к судам.

Пощечина молдавской юстиции от ЕС

- Почему это происходит?

- Считаю, что дела с отправлением правосудия у нас идут неважно. Не случайно Евросоюз 11 октября 2017 года прекратил дальнейшее финансирование в размере 22 миллионов евро, предназначенных для реформы нашей юстиции. Это пощечина для министерства юстиции, Высшей судебной палаты и других институтов.

В статье «Судебная власть существует де юре, а де факто?», опубликованной в «Молдавских ведомостях» 31 марта 2015 года, я писал: «Многие судьи просто психологически подавлены и ни на что не реагируют, даже если общество информируется о всякого рода скандалах». Эксперты подтвердили этот тезис. Более или менее законодательная база для обеспечения независимости судей, тем не менее, создана. Необходимо лишь грамотно применять существующее законодательство. Та статья в «МВ» была написана после общего собрания судей со ссылкой на закон №153 от 5 июля 2012 года, который полностью реформировал управление судами. Несмотря на нововведение, Высший совет магистратуры продолжал проводить ежегодные собрания судей в стиле брежневских времен. Заметили новый закон только в 2016 году. А он предусматривает: «Независимость судебных инстанций представляет собой их организационную и функциональную независимость, которая достигается через судебное самоуправление. Органами судебного самоуправления являются общее собрание судей и Высший совет магистратуры».

Согласно ст. 6 Конституции, в Молдове законодательная, исполнительная и судебная власть разделены и взаимодействуют при осуществлении своих прерогатив в соответствии с положениями Основного закона. Отсюда и обязанность органов судебного самоуправления навести порядок в своем хозяйстве. Нужно осознавать, что судебная власть является частью государственной власти и должна выполнять на должном уровне свою главную функцию - разрешение правовых конфликтов в соответствии с законом. Для этого создана хорошая правовая база, основанная на статьях 6, 114-125, 134-140 Конституции. Остается ее четко реализовать.

Чистка кадров при Воронине потрясла судебную систему

- Как влияют другие ветви власти на независимость судей?

- В советское время суды являлись продолжением других ветвей власти, выступали в роли Золушки, и то, чего не могла делать политическая власть, в пределах своих полномочий передавала ее судам.

На протяжении всей судебной реформы, начатой 27 августа 1996 года, смею утверждать, что менталитет не изменился. Отношение к судам осталось прежним. Звучит дико - судьи по 5-6 месяцев не получали зарплату, отпускные, положенные компенсации и прочие выплаты, как это происходило в середине 90-х. Не было нормального финансирования судов. Из-за безобразного отношения к судам наиболее опытные судьи подались в бизнес.

С приходом к власти в 2001 году коммунистов ситуация в судебной системе ухудшилась. Начались институциональные изменения. Но не контрреформы потрясли судебную систему, а организованная чистка. Ассоциация судей опубликовала список из более 60 судей, которые были уволены или понижены в должности необоснованно и незаконно – из судебной системы были удалены наиболее опытные и квалифицированные кадры.

В 2009 году в Молдове сформировалась новая власть – альянс за евроинтеграцию, который, по мнению многих экспертов, разделил сферы влияния среди правоохранительных органов, продолжая традиции предыдущих правителей при назначении судей. Подобной практике четкую характеристику дал политик Алексей Тулбуре в одной из телепередач. Если мне не изменяет память, он сказал следующее: «Судьи подобраны по принципу лояльности к политической власти, и им не нужно давать указания, они решают так, как диктуют интересы».

Порядок рассмотрения дел в КС был взят под контроль

- Вы могли бы привести какие-то примеры?

- Приведу два: один о качестве закона, дающего возможность осознанно, на мой взгляд, манипулировать судьями, и второй – о качестве судебного решения, которое порождает больше вопросов, чем ответов.

- Это серьезные замечания в адрес законодателей.

- Я хочу поговорить не о самих законодателях, а об интересах, преследуемых при принятии того или иного правового акта.

Конституционный суд состоит из шести судей. При разработке закона о КС (одним из авторов был я) предлагалось утвердить состав из семи судей. В конечном итоге проголосовали за шестерых, а право седьмого голоса оставили за председателем. В 2002 году это право отменили и сразу же законом № 1570 от 20 декабря 2002 года ввели следующее положение: «В случае констатации равенства голосов судей при принятии постановления о конституционности нормативного акта или международного договора этот нормативный акт или международный договор считается конституционным, а дело прекращается».

Способствовали эти изменения укреплению независимости КС? Напомним, что по двое судей в КС назначались парламентом и правительством. Может быть, для реализации каких-то политических целей законом №1331 от 26 сентября 2002 года был увеличен предельный возраст при назначении судьи КС с 65 до 70 лет.

Но господствующему классу и этого показалось мало. Законом №213 от 23 октября 2008 года был дополнен закон №1570 от 20 декабря 2002 года нормой следующего содержания: «В случаях равенства голосов судей считается, что постановление, определение или заключение не было принято, а рассмотрение дела прекращается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами d), e), f) и h) статьи 4, когда дело откладывается». Упомянутые пункты касаются исключительно политических вопросов: подведение итогов выборов парламента, избрание его президиума, роспуск парламента и т.д.. Возникают вопросы: до каких пор можно откладывать рассмотрение вопросов формирования власти и кому нужно было взять под контроль порядок рассмотрения дел в КС?

Правда, до 2013 года шла острая борьба за исключение влияния над КС. Об этом говорят и многочисленные особые мнения, высказываемые до того года некоторыми судьями КС. С того периода и по настоящее время было всего два особых мнения – в то время как за тот же период ранее их насчитывалось около сотни. Было и публичное осуждение одного из руководителей страны, пытавшегося дать письменные рекомендации КС - как рассмотреть одно конкретное дело. Было и освобождение от должности председателя КС, слишком приблизившегося к политической власти, и попытка освободить меня от должности судьи КС, и многое другое.

Главное, по мнению специалистов по конституционному праву, не в том, что некоторые акты выходят за пределы конституционного поля, а то, что этого не замечают субъекты, которые способны реагировать – субъекты с правом обращения в КС, оппозиция, масс-медиа и другие.

Непризнание выборов в Кишиневе еще больше подорвало доверие к судам

- На ваш взгляд, какие наиболее значимые решения свидетельствуют о проблемах правосудия?

- Решения суда первой инстанции, апелляционной палаты и Высшей судебной палаты, которыми в июне 2018 года не были признаны результаты досрочных местных выборов в столице. Один из мотивов – агитация в день выборов.

Отметим, что на выборы в столице явились 246 280 человек - 32,12 процента от общего числа избирателей, и все местные и международные наблюдатели признали выборы корректными.

- Почему же тогда суды не признали выборы?

- Суды применили закон, который предусматривал, что «в день выборов и в предшествующий ему день агитация в любой форме запрещается». Вроде, правильно поступили. Но в процессе судебной реформы ввели правило: прежде чем применить закон, необходимо подвергнуть суду сам закон на предмет его соответствия принципам права, международной Конвенции по правам человека и Конституции.

Суды имели несколько законных возможностей разобраться с нормой, подлежащей применению: официально обратиться за разъяснениями в ВСП, за толкованием в парламент и, наконец, опротестовать закон в КС. Тем более, что эта норма на протяжении более десяти лет не применялась. 23 ноября 2018 года ее вовсе исключили из Кодекса о выборах.

В итоге суды не разделили ответственность с другими ветвями власти, ответственными за качество законодательства. Не учли суды и практику КС, который может признать выборы недействительными, если допущенные нарушения повлияли на результаты голосования. Тем более, что статья 47 в редакции Закона №119 от 18 июня 2010 года не запрещала полностью агитацию в дни молчания.

Решения судов должны быть не только законными, но и обоснованными. Исключив добросовестное участие в голосовании сотен тысяч избирателей без должного обоснования, суды проявили непрофессионализм и некомпетентность. Плюс ко всему следует отметить и возросшее недоверие граждан к судебной системе.

Ветви власти обязаны взаимодействовать в соответствии с Конституцией

- Почему так происходит? В упомянутом вами докладе международной организации ICJ упоминается о таких явлениях, как страх при вынесении решений и лояльность к кому-то при назначении на должность судьи, чего ранее не наблюдалось.

- По Конституции законодательная, исполнительная и судебная власти разделены. Но между ветвями власти нет «китайской стены». Они обязаны взаимодействовать при осуществлении своих прерогатив в соответствии с Конституцией. Парламент и правительство не должны вмешиваться в осуществление правосудия, а должны помогать, ибо суды не представляют никакой угрозы для политической власти. Первые две ветви власти должны отказаться от влияния на суды, в противном случае никакого правосудия не будет.

Считаю, что не зря известный судебный деятель А.Ф.Кони говорил: в связи с опасностями, грозящими правосудию со стороны власть имущих, необходимо оградить судью от условий, дающих основания к развитию у судей малодушия и вынужденной угодливости. «К судье следует предъявить высокие требования не только в смысле знания, умения, но и в смысле характера, но требовать от него героизма невозможно», - писал Кони.

Будем объективны и заметим, что на суды в процессе судебной реформы обрушилась лавина проблем и что в связи со стремлением судей к независимости оно было лимитировано: дискредитацией реформы на всех уровнях; финансированием судов по остаточному принципу; откладыванием реформирования правовых органов; заменой в общественном сознании официального правосудия телевизионной юстицией и т.п..

Но есть и факторы объективного характера: расширение сферы бизнеса, порой незаконными путями; перераспределение собственности; рейдерские атаки; банкротство финансовых пирамид и т.д.. Не каждый судья сегодня способен справиться с такими делами.

При этом органы самоуправления судебного корпуса, на мой взгляд, сдали завоеванные ранее позиции. Происходит автоконсервация. Никто ни на что реагирует. Никто ни о чем не информирует. Создается впечатление постепенного отрыва судейского корпуса от общества. Хотя есть азбучная истина: судья гражданин государства и член общества, он должен жить теми же реалиями, что и весь народ.

Судьи не должны иметь «крючков» и «крыш»

- И что делать?

- Кадры. Это главное. Назначать на должность судей только тех, кто не имеет «крючков», кого невозможно шантажировать, кто доказал, что не нуждается в «крышевании». Тех, кто будет лоялен исключительно к закону. Тех, кто может постоять за независимость судьи, суда и судебной власти. Коренным образом должны меняться стиль и методы работы Высшего совета магистратуры и Высшей судебной палаты.

Подготовил Олег ВОЛКОВ