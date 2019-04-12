Никита Цуркан: Кодряну уволил за сделку с грушами молодую сотрудницу претуры и делает вид, что навел порядок

Советник от Партии социалистов Никита Цуркан считает, что кишиневские власти сознательно отказываются от внедрения электронных способов закупки товаров или услуг M-тендер, потому что это усложняет сокрытие сомнительных расходов подразделений примэрии.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сообщил в четверг на пресс-конференции, что недавно в претуре Чокана неравнодушными родителями была вскрыта сделка по приобретению голландских груш для детских садов сектора.

"Выяснилось, что чиновники приобрели напрямую у голландского поставщика 4 тыс. кг груш по 36 леев, на общую сумму 144 тыс. леев. И это в то время, когда отечественные садоводы и виноградари готовы продавать молдавские яблоки и виноград по 5-6 леев. И отменного качества. Но чиновники решили, вероятно, на сделке еще и немного заработать. В то же время, и.о. примара Руслан Кодряну уволил за эту сделку с грушами какую-то молодую сотрудницу претуры. И делает вид, что "навел порядок", - отметил Цуркан.

Он сообщил, что систему M-тендер провели через голосование в муниципальном совете еще в 2017 году. "Она гарантировала экономию бюджетных средств до 70%, а главное небывалую для Кишинева прозрачность приобретение товаров и услуг. Но кому-то сильно не нравилось, что возня чиновников под столом станет предельно очевидна", - предположил он, напомнив, что через полгода работы электронной системы она была отменена по настоянию однопартийца Кодряну - Аллы Немеренко.

Цуркан напомнил, что с подачи другого примара Дорина Киртоакэ всячески тормозилось внедрение системы электронного билета в общественном транспорте столицы.

"Ее введение откладывается год за годом. Почему? Основными причинами того, что проект до сих пор не внедрен, является нежелание примэрии и подконтрольных ей ведомств отказываться от работы с наличными деньгами. Также это нежелание публикации данных о пассажиропотоке, что позволит общественности контролировать доходы в области общественного транспорта. Кодряну ратует за открытость расходования средств налогоплательщиков, но на самом деле это клоунада. Он исполняет роль "честного примара", покрывая сомнительные схемы, которые процветают в Кишиневе", - заметил социалист.