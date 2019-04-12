Воронин: Единственное, что удается правительству Филипа, так это скрывать катастрофу с финансами

Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин сомневается, что новому составу парламента по силам справиться с насущными проблемами, стоящими перед Молдовой в области борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебной системы и СМИ, социально-экономического развития.

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт партии, об этом он заявил в четверг на встрече с послом Франции в РМ Паскалем Ле Дёнфом, обсуждая итоги парламентских выборов 24 февраля и сложившуюся после них политическую ситуацию в стране.

Воронин обратил внимание собеседника на "очевидные факты массовой фальсификации, махинации с количеством включенных в списки избирателей и количеством бюллетеней, подкуп избирателей, использование административного ресурса и прессинга, которые привели к желаемым для захватчиков Молдовы результатам".

По его мнению, власть использовала "широкий набор незаконных схем для достижения своей главной цели - сохранить кресла и избежать ответственности за совершенные в течение последних 10 лет преступления, в том числе за кражу миллиарда".

Воронин считает, что выполнение Соглашения об ассоциации РМ-ЕС "идет со знаком "минус", в первую очередь в силу отсутствия профессионализма у тех, кто взял на себя обязательства по его выполнению".

"Единственное, что пока удается правительству Филипа, так это скрывать катастрофическое положение дел с финансово-экономическим положением дел в государстве", - считает экс-президент Молдовы.