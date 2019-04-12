Самый настоящий и вкусный рецепт фаршированных баклажанов (синие) и перцев по-молдавски

Многие любят, но не знают как делаются фаршированные синие баклажаны и перцы. Описываем вам настоящий молдавский рецепт (очень вкусный, проверенный). Использовать надо сезонные овощи и зелень, не зимние!

Настоящий рецепт фаршированных синих баклажанов и перцев: помыть, выбрать среднего размера синие баклажаны, разрезать их пополам,

хвостик убирается (отрезаем), проварить (бланшировать) 10 мин в кипящей соленной воде (1 столовая ложка на 2л воды), дать стечь воде,

капусту нарезаем и ее надо пожмякать (помять руками). - (1 кг капусты = 1 1/2 ст. ложки соли), далее - морковь и лук (по вкусу) обжариваем на сковородке с небольшим количеством раст масла, когда лук и морковь остынут - смешать их с капустой.

Остуженные синие баклажаны наполняем капустой, между 2-х половинок синих. Берем длинный сельдерей и ошпариваем его кипятком на 3 минуты, после остывания сельдерея - завязываем им каждый синий баклажан в узел, чтобы держалась капуста. Все это выкладываем в кастрюлю под гнёт на 3-4 дня (держать в тепле), пока не

прокиснет (Пробовать рассол на вкус). После этого в холодильник, чтобы не перекисли. Хранить в холодильнике, либо в прохладном подвале.

Вот так примерно выглядят фаршированные синие баклажаны:

Фаршированные перцы:

Перцы фаршированные делаются по этому же рецепту (фарш - капуста и прожаренный лук с морковкой - см. выше), только не заворачивать перцы сельдерем, а сами перцы - предварительно бланшируются в кастрюле (3-4 мин), надо потрогать, чтобы они были почти мягкими. После их фаршировки - держим их под гнётом, в тепле 3-4 дня и потом - в холодильник.

Рецепт от Елены Малаевой