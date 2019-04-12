Самый настоящий и вкусный рецепт фаршированных баклажанов (синие) и перцев по-молдавски

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Семья
Многие любят, но не знают как делаются фаршированные синие баклажаны и перцы. Описываем вам настоящий молдавский рецепт (очень вкусный, проверенный). Использовать надо сезонные овощи и зелень, не зимние!
Настоящий рецепт фаршированных синих баклажанов и перцев: помыть, выбрать среднего размера синие баклажаны, разрезать их пополам,
Остуженные синие баклажаны наполняем капустой, между 2-х половинок синих. Берем длинный сельдерей и ошпариваем его кипятком на 3 минуты, после остывания сельдерея - завязываем им каждый синий баклажан в узел, чтобы держалась капуста. Все это выкладываем в кастрюлю под гнёт на 3-4 дня (держать в тепле), пока не
Вот так примерно выглядят фаршированные синие баклажаны:
Фаршированные перцы:
Перцы фаршированные делаются по этому же рецепту (фарш - капуста и прожаренный лук с морковкой - см. выше), только не заворачивать перцы сельдерем, а сами перцы - предварительно бланшируются в кастрюле (3-4 мин), надо потрогать, чтобы они были почти мягкими. После их фаршировки - держим их под гнётом, в тепле 3-4 дня и потом - в холодильник.
Рецепт от Елены Малаевой
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