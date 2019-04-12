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Семья
Самый настоящий и вкусный рецепт фаршированных баклажанов (синие) и перцев по-молдавски
12.04.2019

Многие любят, но не знают как делаются фаршированные синие баклажаны и перцы. Описываем вам настоящий молдавский рецепт (очень вкусный, проверенный). Использовать надо сезонные овощи и зелень, не зимние!

Настоящий   рецепт  фаршированных  синих баклажанов и перцев:  помыть, выбрать   среднего   размера  синие  баклажаны,  разрезать их пополам,
хвостик убирается (отрезаем), проварить (бланшировать) 10 мин в  кипящей  соленной  воде (1 столовая ложка на 2л воды), дать стечь воде,
капусту   нарезаем и ее надо пожмякать (помять руками). - (1 кг капусты = 1 1/2 ст. ложки соли), далее -  морковь и лук (по вкусу) обжариваем  на  сковородке  с небольшим количеством раст масла, когда лук и морковь  остынут  -  смешать их с капустой.

Остуженные синие баклажаны наполняем капустой, между 2-х половинок синих. Берем длинный сельдерей и  ошпариваем  его  кипятком  на 3 минуты, после остывания сельдерея - завязываем  им каждый  синий баклажан в узел, чтобы держалась капуста. Все это выкладываем  в кастрюлю под гнёт на 3-4 дня (держать в тепле), пока не
прокиснет (Пробовать рассол на вкус). После этого в холодильник, чтобы не перекисли. Хранить в холодильнике, либо в прохладном подвале.

Вот так примерно выглядят фаршированные синие баклажаны:

Фаршированные перцы:

Перцы    фаршированные   делаются   по  этому  же  рецепту (фарш - капуста и прожаренный лук с морковкой - см. выше),  только  не заворачивать   перцы   сельдерем,   а   сами  перцы  -  предварительно бланшируются  в  кастрюле  (3-4  мин),  надо потрогать, чтобы они были почти мягкими.  После их фаршировки - держим их под гнётом, в тепле 3-4 дня и потом - в холодильник.

Рецепт от Елены Малаевой


 
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