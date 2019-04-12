В Кишиневе замечен разъезжающий по улицам автомобиль стоимостью более миллиона долларов

В Кишиневе замечен разъезжающий по улицам Dartz Prombron White Horse стоимостью более миллиона долларов. Dartz Prombron White Horse признан одним из самых «непробиваемых» автомобилей в мире, и даже специалисты говорят, что он представляет собой самую настоящую крепость на колесах.

Компания «Dartz Motorz» разработала этот внедорожник специально для VIP-персон Китая. Именно по этой причине автомобиль был назван «White Horse» — Белая Лошадь, так как первый экземпляр был выпущен в год белой лошади согласно китайскому календарю.

На данный момент в мире есть всего 12 таких автомобилей. Их цена начинается от миллиона долларов, а в полной комплектации с учетом уплаты всех налогов может доходить до 8 млн.

Точная стоимость разъезжающего по Кишиневу автомобиля Dartz Prombron White Horse неизвестна. Можно отметить только один очевидный факт – на нем российские регистрационные номера, и, скорее всего, внедорожник является гостем столицы Молдовы.

Выпускающая компания «Dartz Motorz» располагается в столице Латвии – Риге. На данный момент фирма управляет двумя торговыми марками — Dartz Kombat для автомобилей специального назначения и Dartz Prombron для VIP-бронеавтомобилей.

На сегодняшний день «Dartz Motorz» специализируется на производстве военной техники, бронеавтомобилей, а также бронированных внедорожников для перевозки именитых персон.