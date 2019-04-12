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Пугачева начала пить слабительное, чтобы «зазвучал голос»
12.04.2019

Примадонна будет петь вживую, поэтому всеми силами хочет вернуть былой голос.17 апреля состоится грандиозный концерт Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце в честь ее 70-летия. На подготовку концерта ушли десятки миллионов, и сейчас вся организация мероприятия находится на финальной стадии.

Алла Борисовна вовсю тренирует связки, пытается вернуть прежний звонкий голос. С возрастом он стал глуше и с хрипотцой. Она отказывается от фонограммы, так как не хочет выдавать зрителям «стерилизованный продукт».Примадонна отправилась в Израиль на обследование, где выяснилось, что на голос влияют проблемы с пищеводом.

Он связан с диафрагмой, что в конечном счете и меняет голос.- Пришлось делать операцию. Вроде поправили, теперь надо поддерживать. Здоровье надо беречь. Этот концерт для меня святое, потому что главная мотивация — дети. Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать.

С такими муками и нервами! – сказала в интервью Алла Борисовна.Также артистка поделилась своеобразным лайфхаком по восстановлению голоса. Так, она пьет слабительное, чтобы песни звучали более «густо».- Я просто с вечера слабительного выпила. Вот и голос зазвучал. Но нельзя часто пить это слабительное, на печень влияет, - сказала Пугачева.

Татьяна Лемешко


 
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