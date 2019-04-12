На бизнес-форуме обсудили что молдавские производители намерены продавать в США

Цельнозерновой хлеб, мебель, техническая конопля и масло из нее. Это лишь часть товаров, которые молдавские производители намерены продавать в США. Этот вопрос обсудили на молдо-американском бизнес-форуме, который проходит в Кишиневе.

Ион Рацэ с деловым партнером экспортирует в США оборудование для добычи масла из технической конопли. Вскоре он планирует поставлять за границу и само растение.

"Конопля посевная - это техническая культура. У нее ценные семена. Масло очень востребовано на международном рынке. Параллельно мы хотим выйти на экспортные поставки", - сказал предприниматель Ион Рацэ.

А Андрей Домин занимается обработкой металла и изготавливает мебель. У Олеси Глобы пекарня. Она печет цельнозерновой хлеб. "Мы выпекаем хлеб по рецепту предков. Мука производится на жерновой мельнице, чего в наши дни не найдешь на рынке".

Американские предприниматели отметили разнообразный ассортимент экологичных продуктов, которые производят в Молдове. "Это возможность для молдавских компаний и экономических агентов развиваться и расширяться", - отметила представитель американской компании Мария Беглоян.

В то же время, большинство американских бизнесменов заявили, что больше заинтересованы в инвестициях.

"Молдова может внести свой вклад в развитие компаний, которые находятся в постоянном поиске молодых квалифицированых специалистов. Как любой инвестор мы учитываем все: начиная от законодательства до безопасности наших инвестиций", - добавил представитель американской компании Сорин Преда.

Министр экономики Кирилл Габурич убежден, что в рамках форума местные и американские предприниматели смогут договориться о сотрудничестве.

"Мы можем предложить им многие виды продукции. В первую очередь, речь идет об агропродовольственных товарах, которые обязательно попадут на американский рынок. Мы показываем как работаем, показываем нашу продукцию. Надеемся, заключим хорошие контракты".

В молдо-амриканском бизнес-форуме участвуют представители 16 компаний из США.