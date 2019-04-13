Срочно: ПСРМ не будет создавать коалиции с демократами

В заседании Республиканского совета Партии социалистов принял участие президент Молдовы Игорь Додон.

Вчера, 12 апреля, состоялся Республиканский совет ПСРМ, после которого политическое формирование озвучило свою позицию. В заявлении Республиканского совета ПСРМ отмечается, что Партия социалистов поддерживает усилия Президента Республики Молдова Игоря Додона и руководства партии по преодолению создавшейся в стране ситуации, созданию парламентского большинства, стабильной правящей коалиции, формированию руководящих и рабочих органов Парламента, назначению Правительства страны и утверждению правительственной программы в интересах граждан Республики Молдова и страны в целом. На протяжении последних недель Партия социалистов, получившая наибольшее число мест в новом Парламенте, последовательно проявляет заинтересованность в преодолении политического кризиса.

- Мы твердо убеждены, что лучшим вариантом является обеспечение работы Парламента и недопущение досрочных парламентских выборов. С момента утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов, ПСРМ три раза инициировала переговоры с партиями политического блока «ACUM» . Несмотря на различие в идеологии, целях и программах, социалисты готовы создать парламентское большинство с функциональным, а не миноритарным правительством, с блоком «ACUM», - говорится в заявлении Республиканского совета ПСРМ.

В противном случае ПСРМ идет на досрочные выборы. Об этом по итогам заседания Республиканского совета заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон, который был приглашен на мероприятие.

– Вариант коалиции с Демократической партией на заседании Республиканского совета рассмотрен не был. Поставим на этом точку. Только с блоком «ACUM» – и всё, – отметил Игорь Додон.

Главными условиями Партии социалистов, которые не могут быть интерпретированы никоим образом, остаются:

- Пакет из 6 законопроектов, предложенных Исполкомом и фракцией ПСРМ: касающихся пенсий и материнского капитала, аннулирования Закона о миллиарде и нового Закона об аудиовизуальных услугах, а также законы по Гагаузии и закон о статусе русского языка в качестве языка межнационального общения в Молдове;

- Возвращение полномочий президента, которыми он обладал до 1 октября 2016 года, в особенности, в том, что касается возвращения Службы информации и безопасности в подчинение главы государства;

- Кроме того, ПСРМ, как партия, занявшая первое место на выборах и получившая наибольшее количество мандатов, твердо убеждена, что должность спикера должен занять представитель Партии социалистов.

ПСРМ уже назвала свою кандидатуру на должность спикера – это председатель формирования Зинаида Гречаный. Социалисты также намерены возглавить Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, и назначить своего вице-премьера по реинтеграции страны.

- В этот сложный период Партии социалистов, имеющей самое большое представительство в Парламенте и поддержку со стороны более 440 тысяч граждан, отводится очень значительная роль. Выразил убежденность в том, что принятые на заседании Совета решения отвечают ожиданиям народа. Напомню, что парламентская фракция ПСРМ была единственной в прошлом созыве, которая поддерживала президентские инициативы. Так будет и в новом Парламенте, - отметил Игорь Додон на своей странице в Facebook.